Belgische zanger Loïc Nottet heeft denkbeeldige vrienden

"Ik spreek vooral tegen mijn ingebeelde vrienden als ik helemaal alleen ben. Maar ze zijn er nog steeds, ja. Ik heb daar behoefte aan", zegt de Belg die een hit had met Rhythm Inside, in gesprek met het Belgische blad Humo.

Dat Nottet steun zoek bij personen die niet bestaan, verklaart hij door te wijzen op de samenstelling van het gezin waar hij in leefde: "Ik ben als kind ook veel alleen geweest, mijn ouders werkten allebei. Ik zat vaak tot vijf uur in de naschoolse opvang. En als ik dan thuiskwam, waren er geen broertjes of zusjes. Daarom heb ik mijn ingebeelde vrienden."

Namen

Nottet, die op 8 mei in de Melkweg staat, heeft zijn imaginaire vriendjes ook namen gegeven: "Ze heten in ieder geval Alice en Peter, naar Alice in Wonderland en Peter Pan, twee films waarvan ik als kind bezeten was. Ik denk dat ik na het zien van die films een broer wou als Peter Pan en een zusje als Alice. Ik herinner me ook dat ik met kerst vaak een broertje of een zusje vroeg aan mijn ouders."