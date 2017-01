Britse premier Theresa May verschijnt op cover Amerikaanse Vogue

Dat melden verschillende Britse media zondag waaronder The Guardian. May poseerde voor de beroemde fotograaf Annie Leibovitz, die eerder Michelle Obama en Hillary Clinton voor het modetijdschrift fotografeerde.

May, die ruim een half jaar geleden premier van het Verenigd Koninkrijk werd, staat bekend om haar liefde voor mode met in het bijzonder in het oog springende schoenen. Bovendien poseerde ze al eens voor een tijdschrift. Zo liet ze zich ooit fotograferen in een peperdure leren broek, die naar verluidt 995 pond (1.336 euro) kostte.

Het kwam haar op kritiek te staan van de voormalig Britse minister van Onderwijs die zei dat ze nog nooit zoveel betaald had voor een kledingstuk met uitzondering van haar bruidsjurk.

Daarnaast antwoordde May in radioprogramma van de BBC eens de vraag wat ze mee zou nemen naar een onbewoond eiland met: "Een levenslang abonnement op de Vogue".

Thatcher

May is de eerste premier van het Verenigd Koninkrijk die op de cover van de Amerikaans Vogue staat. Margaret Thatcher, de eerste vrouwelijke premier van het land, poseerde vier keer in de Britse Vogue, maar was nooit te zien in de Amerikaanse versie van het blad.