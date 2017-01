Romy Monteiro wil even niet in musicals spelen

Na twee jaar The Bodyguard vind ik het goed om mezelf verder te ontplooien'', zegt de 24-jarige Monteiro. Ze wil zich verder ontwikkelen als zangeres, presentatrice en actrice.

Ze noemt de rol van Rachel Marron "de mooiste die ik ooit heb gehad''. Maar ze is niet van plan in de zomer audities te gaan doen voor een volgende Nederlandse musicalproductie. Alleen voor een eventuele terugkeer van de musical Aida zou de dochter van Antje Monteiro een uitzondering maken. ''Dan ga ik auditie doen voor de rol van Aida. Ik zag mijn moeder in Aida spelen toen ik een meisje van tien was", vertelt ze.

"Het betekent niet dat ik niet meer in het theater wil staan, maar ik zou me graag verder willen ontwikkelen op het gebied van zingen, acteren en presenteren'', vertelt de musicalster, die in 2014 bekendheid verwierf met haar deelname aan The Voice. ''Een rol in een Hollandse komedieserie of een romantische komediefilm lijkt me ook heel leuk."

Onvoorspelbaar

Vanaf zaterdagavond presenteert Romy Monteiro voor AVROTROS twaalf afleveringen van de familiespelshow Mijn vader is de beste. ''Mijn eerste solopresentatie en studioprogramma'', zegt Romy. ''Kinderen zijn onvoorspelbaar en leuk om mee te werken, dat maakt het spannend. ''Kinderen reageren erg verschillend op het spelverloop, of ze wel of niet doorgaan."

De presentatie was in het verleden in handen van Monique Smit en Yolanthe Sneijder-Cabau. ''Met mijn presentatiecoach heb ik gekeken naar mijn voorgangers, die het elk op hun eigen manier deden. Monique deed op zijn Hollands, leuk en lief. Ze heeft me ook een heel lief berichtje gestuurd om me succes te wensen. Yolanthe presenteerde met wat meer glamour, super sexy. Als presentatrice speel je geen rol zoals in een musical, maar ben je vooral jezelf. Ik ben erg kritisch op mezelf en het is mijn eerste presentatieklus, dus dat maakt het erg spannend."

Platencontract

Mijn vader is de beste gaat zaterdagavond van start met bekende vaders, zoals Winston Post, Manuel Venderbos, Koert-Jan de Bruijn en Frans Duijts met hun kroost. "Ik ben dol op kinderen. Ik ben veel in de lach geschoten tijdens de opnames. Ik had het erg naar mijn zin en ik hoop dat je dat terugziet op televisie", vertelt Monteiro.

In september tekende Monteiro een platencontract bij 8Ball Music zodat ze zich ook als zangeres kan ontplooien. In april hoopt ze haar eerste single uit te brengen. "Alle kansen die ik krijg wil ik graag aanpakken'', zegt ze. ''Zingen doe ik het liefst. En het allerleukst is het zingen van eigen repertoire. In een musical zit je toch wel vast aan een rol. Met zingen kan ik mezelf zijn, net als bij presenteren eigenlijk."