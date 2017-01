Kate Mara verloofd met Jamie Bell

Dat bevestigde een woordvoerder van de actrice vrijdag aan E! News. Haar verloofde Jamie Bell had niet bezuinigd op de ring. Mara was een aantal dagen geleden al in New York gespot, om haar ringvinger zat een ring met een diamanten steen.

Ze stak het nieuws niet onder stoelen of banken, want ze droeg dezelfde ring op een foto die ze vorig weekeind op Twitter plaatste.

De 33-jarige actrice en de 30-jarige Bell ontmoetten elkaar op de set tijdens opnames van de Fantastic Four in 2014. Ze zorgden voor het eerst voor geruchten dat ze daten toen ze elkaars hand vasthielden op het Met Gala in 2015. Een paar maanden later werd het stel zoenend in New York gezien.