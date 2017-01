Roddeloverzicht: Chantal doet net als Linda en Rafael krijgt een dochter

Een gevoel voor humor, intelligent, blond haar, knap gezicht, getalenteerd, een gevierde carrière op de Nederlandse televisie en successen in Duitsland. Over wie hebben we het?

Chantal Janzen maakte deze week bekend niet alleen in de voetsporen van Linda de Mol te treden als het gaat om haar televisiecarrière in het buitenland: de blonde presentatrice gaat, net als de vrouw waar ze zo vaak mee vergeleken wordt, een eigen mediaplatform beginnen.

Een tijdschrift, een website, video's. En dat allemaal onder de naam xC. Dat het erg lijkt op de mediastrategie van LINDA kunnen we natuurlijk niet negeren en dus wordt meteen de vergelijking getroffen met dat andere blad van een bekende, blonde presentatrice: de Wendy van Wendy van Dijk.

Waar LINDA hele uiteenlopende onderwerpen bespreekt en Wendy vaak wat spiritueel is, wil Chantal ons vooral amuseren. "Net als met theater en televisie, wil ik met &C vooral amuseren, maar ook ontroeren, beschouwen en inspireren."

Of Chantal net als haar blonde collega's op iedere editie op de voorkant staat zegt ze er niet bij, maar dat amuseren kan op allerlei manieren als we haar mogen geloven. "Mode, beauty, eten, reizen, lifestyle, wonen, human interest, de hele mikmak. Maar door mijn bril bekeken. En ik heb -5,5 dus sterk wordt dat sowieso."

Linda de Mol en Wendy van Dijk hebben nog niet gereageerd op hun nieuwe concurrente in het tijdschriftenvak. Voor de lezer wordt het in elk geval moeilijk: voor welke succesvolle, getalenteerde, humoristische, intelligente en knappe vrouw ga ik deze maand?

Trump

Volgende week is het zover: Donald Trump is dan echt de president van de Verenigde Staten. Natuurlijk gaat er geen moment voorbij waar iemand zich daar verrast over uitlaat, maar deze week was het wel heel opmerkelijk. De woorden van actrice Meryl Streep, die door een week schreeuwen ook nog wat schor was geworden, gingen door merg en been.

De 67-jarige actrice werd tijdens de Golden Globes geprezen voor al haar werk van de afgelopen tientallen jaren. Haar, toch al overvolle, prijzenkast werd aangevuld met een oeuvreaward en in haar dankwoord vertelde Meryl hoe blij ze was dat ze andere mensen raakte met haar werk, maar ook vooral hoe zij geraakt werd door het werk van iemand anders.

Zonder ook maar één keer de naam van Donald Trump te laten vallen, fileerde de actrice het werk van de toekomstig president van Amerika.

"Er was een optreden dit jaar dat mij heeft verbijsterd", aldus Meryl over Trumps imitatie van een gehandicapte journalist tijdens een van verkiezingsbijeenkomsten in 2016. "Het greep me bij de keel. Niet omdat het goed was. Er was in het geheel niets goeds aan. Maar het was effectief en deed zijn werk. Het brak mijn hart toen ik het zag en ik kan het nog steeds niet uit mijn hoofd krijgen, want het was geen film, het was echt."

De gevierde actrice zei dat zij denkt dat Trump met zijn gedrag andere mensen aanmoedigt zich op dergelijke manier te uiten. "Gebrek aan respect nodigt gebrek aan respect aan. Geweld zet aan tot meer geweld."

Hoewel veel mensen gegrepen werden door de woorden van Meryl, reageerde Trump op de manier die van hem verwacht kan worden. "Meryl Streep, een van de meest overgewaardeerde actrices in Hollywood, kent me niet maar viel me wel aan tijdens de Golden Globes."

Trump leek niet geraakt door de woorden van Meryl, maar wie tussen de regels doorleest weet wel beter: in augustus 2015 noemde hij haar nog "excellent" en een fijn persoon. Als Trump je op persoonlijk vlak niet mag, ben je automatisch niets meer waard in zijn ogen. En dat kan nog wel eens heel gevaarlijk zijn voor iemand die straks de Verenigde Staten runt.

Meisje

Wisten Rafael van der Vaart en Estavana Polman ons twee weken geleden al te verblijden met hun babynieuws, deze week deden ze er nog een schepje bovenop door een hele lieve video te delen van een taart aangesneden door een trotse oma.

Het was voor de kijkers net alsof ze zelf bij hét moment waren dat Estavana en Rafael ontdekten of ze de ouders zouden worden van een meisje of jongen. Vol spanning keken we met z'n allen of de taart van binnen blauw of roze zou zijn.

Echt héél duidelijk roze was de taart niet, maar we weten het inmiddels zeker: Rafael en Estavana krijgen een dochtertje. Een zusje erbij voor de 10-jarige Damián die Rafael met Sylvie Meis kreeg.

Hoewel het nieuws natuurlijk fantastisch is, vraagt iedereen zich af hoe Sabia zich erbij voelt: iets meer dan drie jaar geleden was het nieuws nog dat zij samen met Rafael een dochtertje zou krijgen. Solana werd stilgeboren en leidde tot veel verdriet bij het toenmalige koppel.

In een reactie na de bekendmaking van de zwangerschap zei Sabia gelukkig te zijn voor haar ex. "Ik weet hoe groot de kinderwens van Rafael is. Ik ken Estavana niet persoonlijk, maar ik wens haar een zorgeloze zwangerschap en natuurlijk een kerngezond kindje. En ik hoop dat Damián (de 10-jarige zoon van Sylvie en Rafael, red.) een zusje krijgt.''

Die reactie was nog voor duidelijk was dat het inderdaad om een dochter ging, dus hoe ze er nu over denkt weten we niet. Hopelijk heeft Sabia het verlies van haar eigen kind inmiddels een plekje kunnen geven en kan ze door.

Arrestatie

Deze week begon goed voor Kim Kardashian: in de zaak rondom de overval in Parijs werden zeventien mensen gearresteerd. De politie lijkt eindelijk de daders op het spoor en als we verschillende entertainmentsites mogen geloven is er zelfs een kans dat Kim een deel van haar dure juwelen weer terugkrijgt.

Niet iedereen die gearresteerd werd heeft daadwerkelijk iets gedaan: zo werd de chauffeur van Kim alleen aangehouden om ondervraagd te worden. En iedere keer spraken we over vijf gewapende mannen, dus dan is een club van zeventien ook wat buitensporig.

Nu, aan het eind van de week, zitten er nog zes mensen vast. Vijf mannen en een vrouw. Die laatste, die zou grotendeels verantwoordelijk zijn geweest voor het plan, maar niet voor de uitvoering.

Grote kans overigens dat Kim de mannen die haar in oktober 2016 overvielen nooit meer in de ogen hoeft te kijken: volgens entertainmentsite TMZ kan de rechter naar Kim reizen en dus is het niet nodig dat Kim de mannen ooit nog ziet.

Inmiddels is Kim alweer redelijk in haar oude ritme gevallen: de realityster is weer actief op sociale media en is naar Dubai gevlogen voor de promotie van een make-uplijn.

Grote ringen, glimmende diamanten en dure kettingen zullen we echter niet meer voorbij zien komen: Kim is een stuk voorzichtiger geworden met het tonen van haar rijkdom. Dat verklaart ook meteen waarom alle foto's die ze nu wél op sociale media zet in een soort schuur genomen lijken te zijn. Echt Kim is heel normaal geworden door die overval.