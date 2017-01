'Rooney Mara en Joaquin Phoenix zijn verliefd'

Sindsdien zouden Mara en Phoenix veel tijd met elkaar doorgebracht hebben. De actrice zou afgelopen weekend volgens Page Six de Golden Globes overgeslagen hebben om samen met Phoenix tijd door te brengen in de woestijn. De twee werden samen gezien in de We Care Spa in Desert Hot Springs, Californië.

Afgelopen november werd het duo in Zuid-Italië gezien, toen ze tijdens filmopnames van Mary Magdelene samen een sigaret rookten op het balkon van een hotel. De acteurs zullen in 2018 ook te zien zijn in de film Don’t Worry, He Won't Get Far on Foot.

De woordvoerder van Phoenix ontkent de romance en beweert dat beide acteurs alleen bevriend zijn met elkaar. Rooney Mara, die de afgelopen zes jaar een relatie had met Charlie McDowell, is sinds augustus niet meer samen met de regisseur gezien.