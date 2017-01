Qmusic-dj Wietze de Jager vader geworden

Dat werd maandagochtend bekendgemaakt op Qmusic. Mattie Valk, die dagelijks met De Jager de ochtendshow maakt, belde hem op. "Sorry alle ouders van Nederland, maar ik heb de knapste baby van Nederland", zei De Jager.

De 27-jarige radio-dj vertelt dat hij weinig heeft geslapen dit weekend. "Ik denk dat ik nog een beetje leef op de adrenaline, maar dat hoort erbij. Ik ben er alleen maar mee bezig", legt hij uit. "Ook met Lieke gaat het goed. Het is een enorme prestatie van haar en als man sta je er dan toch een beetje lullig naast."

De Jager is "onwijs" trots op zijn vrouw. "Wat zij heeft geflikt, oh oh oh."

Qmusic

Het is het eerste kindje voor De Jager en zijn vrouw Lieke Veld, die ook dj is bij de zender. In juli maakte De Jager bekend dat hij en Veld in verwachting waren. Een maand later verklapte hij per ongeluk het geslacht.

Veld en De Jager trouwden in september 2015. Bij radiozender Kermis FM op de Tilburgse kermis leerden ze elkaar kennen.

Wim van Helden verving de radio-dj zowel vrijdag als maandag.