The Weeknd bang voor het huwelijk

Dat vertelt de Starboy-muzikant in tijdschrift GQ. Abęl Tefaye, de echte naam van de zanger, legt uit dat hij niet zo populair is als bijvoorbeeld acteur Idris Elba. "Ik ben niet zo iemand die een club binnenloopt en erbij loopt alsof ik de meest aantrekkelijke persoon in de ruimte ben."

Volgens Tefaye zijn de liedjes die hij maakt genoeg om vrouwen te versieren. "De reden dat vrouwen met mij naar bed willen is vanwege mijn werk in de studio. Dus dan kan ik me beter daarop focussen", grapt de 26-jarige Canadees.

Tefaye had een tijd een relatie met model Bella Hadid. Die relatie ging in november uit. Donderdag kwamen er foto's naar buiten waarop hij zoende met zangeres Selena Gomez. Een relatie hebben de twee nog niet bevestigd.

In het interview vertelt The Weeknd dat hij voorlopig ook niet bezig is met de liefde, maar zich liever stort op het maken van muziek. "Op dit moment word ik meer opgewonden van een goed nummer, dan bijvoorbeeld vier jaar geleden. Toen kreeg ik allemaal kansen en wilde ik genieten van het leven. Nu ben ik daar niet meer zoveel mee bezig."