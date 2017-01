'Ex Robin Thicke beschuldigt zanger van slaan zoontje'

Donderdag 12 januari: Jett Rebel (Jelte Tuinstra) en algemeen directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum openen onder grote publieke belangstelling het pop-up museum over de zanger in de Der Aa-kerk. In het tijdelijke museum zullen persoonlijke eigendommen, instrumenten, foto’s en zijn bekende kledingstukken te zien zijn. © ANP

Dinsdag 10 januari: Prinses Margriet is vandaag vijftig jaar getrouwd met haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven. © ANP

Zondag 8 januari: Nicole Kidman hoopt dit jaar een vijfde kind te mogen verwelkomen. © ANP

Maandag 2 januari: Het beroemde Hollywood-logo werd in de nacht van zaterdag op zondag door een vandaal veranderd in 'Hollyweed'. © Getty Images

Donderdag 29 december: De Nederlandse legendarische gitarist Jan Akkerman tijdens de viering van zijn zeventigste verjaardag in de Melkweg. © ANP

Woensdag 28 december: Dean Saunders doet aangifte tegen broer Jamie na bedreiging. © Hollandse Hoogte

Dinsdag 27 december: Veel interesse in de muziek van George Michael, na zijn overlijden op Eerste Kerstdag. © ANP

Zaterdag 24 december: Rafael van der Vaart en zijn vriendin, handbalster Estavana Polman, tijdens de bekendmaking van een veiling voor het Zeldzame Ziekten Fonds. © ANP

Donderdag 22 december: De 6-jarige Tijn wordt burgemeester voor een dag in het Glazen Huis. Hij haalde met zijn nagellak-actie al meer dan een half miljoen euro op. © ANP

Donderdag 22 december: Publiek tijdens Toppers in Concert, the Christmas Party of the Year in Rotterdam Ahoy. © ANP

Maandag 19 december: De negentienjarige Stephanie Del Valle uit Puerto Rico is in Washington gekroond tot Miss World 2016. © ANP

Zaterdag 17 december: Cabaretier Toon Hermans werd honderd jaar geleden geboren in Sittard. Een van de 'grote drie van het cabaret' overleed in 2000. © ANP

Vrijdag 16 december: Nick & Simon vieren vrijdag hun tienjarig bestaan. Ze geven dit weekend vier concerten in Ahoy Rotterdam. © ANP

Donderdag 15 december: Piet Paulusma viert zijn zestigste verjaardag. Toch ziet hij het nog lang niet zitten om met pensioen te gaan. © ANP

Zondag 11 december: Zanger Louis Tomlinson bracht bij The X Factor een emotioneel eerbetoon aan zijn overleden moeder. © ANP

Zaterdag 10 december: Rapper Rico & Sticks en Typhoon traden vrijdagavond op in de Ziggo Dome in Amsterdam. © ANP

Vrijdag 9 december: Peter van Straaten is donderdag overleden. De tekenaar en cartoonist stierf op 81-jarige leeftijd. © ANP

Dinsdag 6 december: Tineke de Nooij is dinsdag verrast door Herman van Veen. De presentatrice ontvangt voor haar radiowerk de Marconi Oeuvreprijs. © ANP

Donderdag 1 december: Woensdagavond vond in Parijs de Victoria's Secret Fashion Show plaats. Ook de Nederlandse Romee Strijd liep mee. © ANP

Dinsdag 29 november: Uma Thurman en Helen Mirren poseren bij de presentatie van de Pirelli-kalender. © ANP

Maandag 28 november: Het wereldwijde dancefeest Don't Let Daddy Know heeft Tiësto gestrikt voor een optreden tijdens de editie in de Amsterdamse Ziggo Dome. © ANP

27 november: Bon Jovi scoorde exact dertig jaar geleden een nummer 1-hit in de VS met You Give Love A Bad Name. © ANP

Vrijdag 25 november: Gerard Ekdom opent de stembus voor de Top 2000. © ANP

Dinsdag 22 november: NPO 3FM maakt bekend dat Domien Verschuuren en Frank van der Lende voor Serious Request 2016 het Glazen Huis ingaan. Ook gaat er dit jaar een kat mee het huis in. © ANP

Zondag 20 november: Alle Ciske de Rat acteurs op de rode loper bij het DeLaMar Theater tijdens de premiere van Ciske de Rat de Musical

Anouk is een van de artiesten die optreedt tijdens Concert at Sea. © ANP

Vrijdag 18 november: Gordon tijdens de ochtendshow van 100%NL vanuit Blushing in Blaricum. Gordon was te gast om zijn nieuwe album te presenteren. © ANP

Donderdag 17 november: De RVD publiceert donderdag verschillende nieuwe foto's van de prinsessen. © RVD

Dinsdag 15 november: Filemon Wesselink overhandigt ruim 23 duizend handtekeningen aan Tweede Kamerlid Vera Bergkamp om druk op te voeren om Johan van Laarhoven naar Nederland te halen. © ANP

Maandag 14 november: Ranomi Kromowidjojo, zwemster en ambassadeur van UNICEF, trapt een les in kinderrechten af door de digibordles te geven aan groep 6 en 7 op een school in Vlaardingen. © ANP

Zondag 13 november: Jackie Chan heeft zaterdagavond (lokale tijd) zijn ere-Oscar in ontvangst genomen. De bekende Chinese acteur won in zijn ruim 56-jarige carrière nooit een prestigieuze Acadamy Award. © ANP

Zondag 13 november: Vandaag, 16 jaar geleden, werd de website TheBeatles.com gelanceerd. © ANP

Woensdag 10 november: Brad Pitt verschijnt voor het eerst sinds de scheiding met Angelina Jolie op de rode loper. © Hollandse Hoogte

Dinsdag 8 november: Red Hot Chili Peppers-zanger Anthony Kiedis in de Ziggo Dome in Amsterdam © NU.nl/Harold Versteeg

Dinsdag 8 november: Presentator Art Rooijakkers maakte de namen en de locatie van het zeventiende seizoen bekend via een perspresentatie in Hilversum. © ANP

Zondag 7 november: Doutzen Kroes en haar man Sunnery James zijn vandaag zes jaar getrouwd. © ANP

Zondag 6 november: Nina Hagen treedt samen met de Wild Romance band op in de Q-Factory tijdens de viering van de 70ste verjaardag van de overleden rockzanger Herman Brood. © ANP

Zaterdag 5 november: Green Day geeft volgend jaar een optreden tijdens Pinkpop © ANP

Vrijdag 4 november: Handbalster Tess Wester merkte begin oktober dat ze regelmatig herkend wordt door mensen. © ANP

Donderdag 3 november: De typisch Australische veehoudershoed 'akubra' staat koning Willem-Alexander goed. © ANP

Woensdag 2 november: Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens een ceremonieel welkom door en gesprek met gouverneur-generaal Cosgrove op de derde dag van het vijfdaags staatsbezoek aan Australie. © ANP

Dinsdag 1 november: Andre van Duin tijdens de presentatie van het kinderboek De bron van de lach, op komisch avontuur met Andre van Duin. © ANP

Maandag 31 oktober: Het programma Tussen Kunst & Kitsch bestaat vandaag 32 jaar. © ANP

Zondag 30 oktober: Albert Verlinde bij de première van The Lion King in Scheveningen. (Foto: ANP) © ANP

Zondag 30 oktober: Verschillende Britse media melden dat Prins Harry een nieuwe liefde heeft gevonden: Suits-actrice Meghan Markle. © Getty Images

Vrijdag 28 oktober: Orlando Bloom en Katy Perry verkleed als Bill en Hillary Clinton op het Halloweenfeestje van Kate Hudson. © Getty Images

Vrijdag 28 oktober: Jessica Alba en een vriendin vieren Halloween verkleed als Patsy en Edina van Absolutely Fabulous. © Getty Images

Zaterdag 22 oktober: - DJ Tiesto tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) in de Ziggo Dome. © ANP

Zaterdag 22 oktober: Dj Martin Garrix draait tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) in de Amsterdam RAI. © ANP

Donderdag 20 oktober: DJ Hardwell onthult zijn wassen beeld bij Madame Tussauds. © ANP

Donderdag 20 oktober: De tentoonstelling Zwarte Piet in de media bij het Persmuseum. © ANP

Woensdag 19 oktober: Belangstellenden bekijken schilderijen van Monet, Daubigny en Van Gogh tijdens de persopening van de tentoonstelling Daubigny, Monet, Van Gogh: Impressies van het landschap. © ANP

Dinsdag 18 oktober: Schrijvers poseren samen met minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor een groepsfoto op Amsterdam Centraal voorafgaand aan het vertrek van een speciale schrijverstrein naar de Frankfurter Buchmesse. © ANP

Zondag 16 oktober: Cheryl Fernandez-Versini is vanaf donderdag officieel gescheiden van haar ex Jean-Bernard. © Getty Images

Vrijdag 14 oktober: De finalist en violist Iris van Nulan heeft de RTL-kindertalentenjacht Superkids gewonnen © ANP

Donderdag 13 oktober: Johnny de Mol en zijn vriendin Anouk van Schie op de rode loper van het 51ste Gouden Televizier-Ring Gala. © ANP

Maandag 10 oktober: Deelnemers Oh obesitas tijdens de presentatie van de nieuwe SBS realityprogramma's. © ANP

Zondag 9 oktober: Vlinder Kamerling (dochter Isa Hoes) tijdens de premiere van de film De Club van Sinterklaas & Geblaf op de Pakjesboot. © ANP

Zaterdag 8 oktober: Handbalster Estavana Polman krijgt een online serie © ANP

Vrijdag 7 oktober: Zanger Gerard Joling leest op Nationale Ouderendag voor aan ouderen in een zorginstelling tijdens de Nationale Voorleeslunch. © ANP

Donderdag 6 oktober: Het is donderdag precies 21 jaar geleden dat de eerste aflevering werd uitgezonden van Baantjer bij RTL4. © ANP

Donderdag 6 oktober: Koning Willem-Alexander tijdens de opening van het Landelijk Congres Brandweer Nederland. Brandweer Nederland bestaat honderd jaar. © ANP

Woensdag 5 oktober: Acteur Jesse Eisenberg is vandaag 33 jaar geworden. © Wenn

Maandag 3 oktober: Coldplay heeft nieuwe tourdata aangekondigd. De band bevestigde maandag dertien optredens in 2017. Nederland zullen ze niet opnieuw aandoen. © ANP

Zondag 2 oktober: Winston Gerschtanowitz viert zijn veertigste verjaardag. © ANP

Zaterdag 1 oktober: Issaka Sawadogo tijdens de uitreiking van de Gouden Kalveren in het Beatrix Theater. © ANP

Maandag 26 september: De opwaaiende witte jurk van Marilyn Monroe wordt in De Nieuwe Kerk geplaatst in de tentoonstelling 90 Jaar Marilyn. © ANP

Zondag 25 september: Het is vandaag precies 40 jaar geleden dat U2 voor het eerst bij elkaar kwam als band. De groep wordt gevormd nadat op een oproepbord op de Mount Temple School een oproep wordt geplaatst voor het vormen van een band. © ANP

Zaterdag 24 september: Het is vandaag 25 jaar geleden dat Nirvana het album Nevermind uitbracht. Dit betekende hun doorbraak. © Hollandse Hoogte

Vrijdag 23 september: Willeke Alberti poseert met de nieuwe Gouden Televizier-Ring. De zangeres heeft nadat zij haar ring kwijt was door diefstal, een nieuwe gekregen die speciaal voor haar is gemaakt. © ANP

Maandag 19 september: Steamboat Willie met Mickey Mouse, de eerste tekenfilm met geluid, werd op 19 september 1928 voor het eerst vertoond. © Hollandse Hoogte

Zaterdag 17 september: Mart Visser presenteert zijn nieuwe wintercollectie. © ANP

Zaterdag 17 september: Connie Palmen leest bij boekhandel Paagman in Den Haag voor uit haar boek Logboek van een onbarmhartig jaar. In het boek beschrijft Palmen haar leven voor en na de dood van haar echtgenoot Hans van Mierlo. © ANP

Vrijdag 16 september: Turner Epke Zonderland is vrijdag in Heerenveen getrouwd met Linda Steen. © ANP

Vrijdag 16 september: Typhoon treedt op tijdens het All Flavours concert waarmee de diversiteit wordt gevierd. © ANP

Woensdag 14 september: Rene van der Gijp tijdens de presentatie van het boek De Wereld Volgens GIJP van Michiel van Egmond. © ANP

Voorbereidingen in de Jan Verschoorzaal tijdens de tentoonstellingen Sam Francis & Friends - Ting, Appel en Alechinsky en 25 jaar Jan in het museum Jan van der Togt. Het museum viert dit jaar het 25-jarig bestaan. © ANP

Zondag 11 september: Deelnemers aan de vijfde editie van de Color Run onder de kleurpoeder bij de Haarrijnseplas. Het vijfjarig jubileum wordt gevierd met een tropische verjaardagseditie. © ANP

Zaterdag 10 september: Topfotograaf Anton Corbijn heeft Doutzen Kroes gefotografeerd voor een speciaal postzegelvel met het Nederlands fotomodel onder de titel 'Doutzen, mode & muze’. (Foto: ANP) © ANP

Golden Earring op het strand van Scheveningen tijdens het concert Live on the Beach. © ANP

Vrijdag 9 september: Door een grote bal aan het rollen te brengen starten Eberhard van der Laan, Wendy van Dijk en Gijs Staverman de landelijke campagne Stoptober. © ANP

Donderdag 8 september: Het is vandaag vijftig jaar geleden dat de eerste aflevering van Star Trek werd uitgezonden. © Hollandse Hoogte

Maandag 5 september - Koning Willem-Alexander bij het jubileumconcert van de Jostiband. © ANP

Maandag 5 september: Actrice Carice van Houten is veertig jaar geworden. © ANP

Zondag 4 september: Het is vandaag tien jaar geleden dat Steve Irwin kwam te overlijden. Hij werd door een giftige pijlstaartrog gestoken. © ANP

Donderdag 1 september: Het 192 museum is geopend in het Gelderse Nijkerk. Onder anderen George Baker, Tineke de Nooij, Willem van Kooten (alias Joost den Draaier), Ad Bouman, Erik de Zwart en Lex Harding waren aanwezig. © ANP

Woensdag 31 augustus: De tienjarige Raphael is voor een dag zenderbaas van Zapp. Hij vergadert mee, luncht met bekende Zappers, buigt zich over de laatste kijkcijfers en bepaalt het schema van de dag. Raphael werd uit bijna 4000 inzendingen gekozen als Zapp-baas voor een dag. © ANP

Maandag 29 augustus: NU.nl was aanwezig bij de perspresentatie van RTL. Onder andere Albert Verlinde presenteert RTL Live en Robert Jensen keert terug op televisie. © NU.nl

Maandag 29 augustus: Staatssecretaris Sander Dekker bezoekt het Marcanti College in Amsterdam in het kader van de aftrap van de Back to School bustour. © ANP

Zondag 28 augustus: Het is vandaag 20 jaar geleden dat prins Charles en Diana gingen scheiden. © ANP

Zaterdag 27 augustus - Bezoekers tijdens Comic Con in de RAI Amsterdam © ANP

Donderdag 25 augustus: De perspresentatie van de kandidaten van Expeditie Robinson. © ANP

Woensdag 24 augustus - Rob de Nijs krijgt de NPO Radio 5 Oeuvre Award 2016 uitgereikt. © ANP

Perspresentatie voor het aankomend tv-seizoen van SBS. © ANP

Maandag 22 augustus: Caroline Tensen verschijnt met haar arm in een mitella op de NPO najaarspresentatie. © NU.nl

Zaterdag 20 augustus: Noel Gallagher’s High Flying Birds stond zaterdag op Lowlands. © ANP

Vrijdag 19 augustus: Die Antwoord treedt op tijdens de eerste dag van de 24e editie van muziekfestival A Campingflight to Lowlands Paradise. © ANP

Donderdag 18 augustus: Portret van de Rotterdamse hiphopgroep Broederliefde. © ANP