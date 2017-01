Ben Affleck wil niet dat zijn kinderen gaan acteren

De 44-jarige acteur begon zelf op jonge leeftijd met acteren, maar ziet zijn kinderen liever niet in zijn voetsporen treden. "Ik wil niet dat mijn kinderen gaan acteren, maar een schooltoneelstuk kan nog net."

Wel laat Affleck zich af en toe door zijn kinderen beïnvloeden wanneer hij een filmrol uitkiest. Eerder liet de acteur weten dat hij de rol van Batman uitkoos op aansporen van zijn zoon Samuel (4).

Dat geldt niet voor zijn nieuwste rol in het drama Live by Night. "Maar de vader-zoon-relatie is een thema in die film, wat ik belangrijk vind. Ze mogen 'm zien als ze dertien zijn."

Blik op de wereld

Sinds de geboorte van zijn kinderen Violet (11), Seraphina (8) en Samuel is Affleck anders gaan kijken naar zijn werk als regisseur en acteur, vertelt hij in het interview met US Magazine. "Ik denk dat wanneer je kinderen krijgt je blik op de wereld verandert en dat is terug te zien in mijn films. Hoe meer kinderen ik kreeg, hoe meer ik dat merkte."

Wanneer hij niet aan het werk is, wil de acteur het liefst bij zijn kinderen zijn. "Mijn kinderen zijn gek op knutselen. Het liefst ga ik leuke dingen met ze ondernemen, samen spelen of andere dingen in en om het huis met elkaar doen."

Eerder noemde Affleck zijn kinderen de grootste prestatie van zijn leven. "Het succes in mijn werk is belangrijk en mijn carrière natuurlijk ook, maar mijn familie blijft op de eerste plaats staan. Als mijn Hollywoodcarrière was mislukt, was ik vermoedelijk geschiedenisleraar geworden."