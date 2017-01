'Kim Kardashian reist niet naar Parijs voor rechtszaak juwelenroof'

Volgens TMZ reizen rechters soms lange afstanden om met slachtoffers van misdrijven te spreken. De Franse wetgeving geeft slachtoffers van een misdrijf de mogelijkheid om niet geconfronteerd te worden met de vermeende daders.

Ook hebben de vermeende daders niet het recht om een kruisverhoor met het slachtoffer aan te gaan en worden gesprekken in volledige privacy buiten de rechtszaal gevoerd. De zaak van Kim Kardashian past volgens Franse advocaten binnen dit plaatje, wat betekent dat de rechter naar de Verenigde Staten zal reizen.

Onder schot

Begin januari werden er zeventien mensen gearresteerd in verband met de overval. De realityster werd in oktober door vijf mannen overvallen in haar appartement in het centrum van Parijs.

De beveiliger van het pand werd door de overvallers onder schot gehouden en gedwongen de deur naar de woning te openen. Kardashian werd vastgebonden en in de badkamer opgesloten. Haar bodyguard was niet aanwezig, omdat hij zich samen met de zus van Kardashian in een uitgaansgelegenheid bevond.

Volgens de politie is er rond negen miljoen euro aan sieraden gestolen. Kardashian was samen met haar moeder en zus in Parijs voor de Paris Fashion Week.