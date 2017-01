Martine van Os zou in zekere zin voor eeuwig dertig willen zijn

"Heel lang heb ik het gevoel gehad: alles moet nog komen. Dat is niet meer zo, veel is geweest", aldus Van Os in gesprek met Vrouw.

De presentatrice van We Zijn er Bijna! vond tussen de dertig en veertig jaar oud een fijne leeftijd. "Je bent lichamelijk sterk, maar niet meer zo onzeker, en hebt nog veel in het verschiet. Ik vond het ook de meeste volledige periode: je hebt kinderen, je ouders leven nog, qua werk kun je nog alle kanten op."

Het onrustige gevoel dat ze had toen ze jonger was is inmiddels weg. "Ik ben veel rustiger, zit heel prettig in mijn vel. Ik ben ook zekerder van mijn zaak, heb geleerd om te zeggen wat ik vind en wil."

Van Os zit er als presentatrice niet zo mee dat haar uiterlijk verandert. "Ik heb in mijn leven nooit het gevoel gehad dat ik het van mijn uiterlijk moest hebben, maakte me meer zorgen of ik wel wist waar ik het over had. En dat is nu een voordeel!"