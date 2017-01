Guy Pearce voelde meteen een klik met Carice van Houten

"Op de set (van Brimstone, red.) maakten we samen de gruwelijkste grappen over die dominee en z'n vrouw, over hoe hun dagelijkse leven moest zijn. Het klikte meteen tussen ons", aldus Pearce in gesprek met De Volkskrant.

De 49-jarige acteur vertelt dat de twee in hun eerste gesprek al meteen ontdekten iets met elkaar gemeen te hebben. "We kwamen erachter dat we allebei als kind ooit klarinet speelden. Zoiets kleins: hé, nog iemand die de klarinet kent."

Pearce en Van Houten werden verliefd in 2015 en kregen een relatie. Samenwerken met de Nederlandse actrice vond de Australiër "verrukkelijk". "Even los van het feit dat ik verliefd op haar werd, is ze innemend, grappig en amusant, ze zit vol zelfspot. En ze is uitzonderlijk mooi, zoals jullie ook allemaal weten. Ze is krachtig, als het moet, maar soms ook verlegen: een bijna elf-achtige verschijning."