Selena Gomez kussend gefotografeerd met zanger The Weeknd

Diverse Amerikaanse media hebben de foto's gepubliceerd, maar Gomez en The Weeknd, die eigenlijk Abęl Makkonen Tesfaye heet, hebben niet bevestigd of zij wel of niet een relatie hebben.

The Weeknd had tot voor kort een relatie met model Bella Hadid. In november werd bekend dat zij uit elkaar gingen. De drukke schema's van het stel zorgden ervoor dat de relatie niet werkte.

Vorig jaar mei gingen er geruchten dat Gomez met Orlando Bloom een romantische avond had gehad. Dit werd echter nooit bevestigd. In 2011 vormde ze een koppel met Justin Bieber met wie ze jarenlang een knipperlichtrelatie had. Daarna was het relatief stil rond het liefdesleven van de zangeres.