Andries Knevel pakt werkzaamheden weer op

"Ik kom voortdurend adem tekort. Voor het herstelproces na een legionellabesmetting staat een half jaar tot een jaar. Maar van de bedrijfsarts mag ik twee uur per week achter mijn bureau werken. Dus ik kan wel columns schrijven", vertelt Knevel in een interview dat hij gaf in NPO Radio1-show De Ochtend.

De presentator laat weten eerst niet te moeten denken aan werk, maar inmiddels is die interesse weer terug. "Volgende maand hoop ik 65 te worden, dus ik denk er wel over na hoe ik mijn leven verder wil inrichten - áls ik al volledig herstel, want dat is niet altijd het geval bij een legionellabesmetting."

Kriebelen

Na een ontmoeting met collega-presentator Tijs van de Brink kreeg Knevel weer de inspiratie om te werken.

"Vorige week was hij bij me op bezoek. Het eerste half uur hadden we het over mijn ziekte en hoe dat verlopen is. Het volgende half uur ging het over zijn werk en de interviews die hij gedaan heeft."

"En toen begon het vreselijk bij me te kriebelen. Voor het eerst weer. Toen dacht ik: ja, als ik weer fors mag herstellen, heb ik zeker zin om nog een tijd te werken.”