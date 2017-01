Jamie Saunders legt belastende verklaring af tegen broer Dean Saunders

Jamie Saunders bevestigde dat zijn broer de auto van de vader van zijn ex-vriendin in brand heeft gestoken. Hij zegt een video te hebben waarin te zien is dat Dean Saunders spiritus aanschaft. Het hof wil die beelden zo snel mogelijk zien.

Dat blijkt uit een liveverslag van verschillende journalisten die aanwezig zijn bij de rechtszaak in Amsterdam.

Jamie Saunders verklaarde dat zijn oudere broer hem zou hebben gevraagd te helpen bij het in brand steken van de auto. Dean Saunders liet in de rechtszaal weten dat de woorden van Jamie Saunders niet waar zijn. Hij las een brief voor van zijn ouders, waarin zij stellen dat het gezin "kapot gaat door deze jongen", doelend op zijn jongere broer. Hij liet weten onschuldig te zijn, behalve aan wapenbezit.

Volgens Dean Saunders zou Jamie hem en ook zijn ouders hebben geprobeerd af te persen. "Ik heb te maken met een jongen die drugsproblemen en geldproblemen heeft", zou Dean Saunders hebben gezegd. "Hij heeft niks nieuws te vertellen. Maar het is m'n eigen broer."

Jamie Saunders verklaarde tegen zijn broer te getuigen omdat hij "gerechtigheid" wil voor zijn ouders.

Hoger beroep

Dean Saunders werd in oktober 2015 veroordeeld tot een celstraf van acht maanden en een geldboete van 200 euro voor het mishandelen van zijn ex-vriendin en het in brand steken van de auto en het bezet van een dolkmes. Daarin ging Saunders in Hoger Beroep.

De straf viel lager uit dan de eis van het OM, omdat de rechtbank in Alkmaar niet bewezen achtte dat bij de brandstichting mensenlevens in gevaar zijn gebracht.

Jamie Saunders maakte in december een filmpje waarin hij al aankondigde zijn broer aan te zullen vallen. Hij liet in het filmpje weten dat Dean Saunders iemand is die "anderen onder een bus duwt" en dat er een bom zou vallen.

Dean Saunders deed daarop aangifte tegen zijn jongere broer. "Die jongen heeft zware geldproblemen en als ik hem niet help wil hij me helemaal kapot maken", zei de winnaar van de SBS-talentenjacht Popstars aan Shownieuws.