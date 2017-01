Barry Atsma denkt midlifecrisis misschien al gehad te hebben

Inmiddels is de acteur gelukkig met Noortje Herlaar, maar daarvoor was hij een tijdje vrijgezel toen de relatie met de moeder van zijn kinderen strandde. Aan Libelle vertelt hij dat hij in die periode wat cynisch tegenover zijn leven stond.

"Zo van: wat ben ik in hemelsnaam aan het doen? En waarom? Wat heeft dit leven voor zin? Dat was vlak na de scheiding", aldus Atsma.

In die tijd zat de acteur ineens zonder zijn twee dochters in huis. "Terwijl ik in al mijn vezels voelde: ik ben een vader die bij zijn kinderen wil zijn. Ik vind het niet makkelijk om afstand te hebben tot mijn kinderen."

Inmiddels is de verdeling beter en ziet hij zijn kinderen meer. Zijn vriendin Noortje Herlaar was de eerste vrouw die hij voorstelde aan zijn dochters. "Maar bij haar had ik het gevoel: het is oké, wat er ook gebeurt in de toekomst. Want zij is - afgezien van het feit dat ik dol op haar ben en verschrikkelijk verliefd en heel veel van haar hou en haar fantastisch vind - een vrouw die deugt en gevoelig genoeg is om op een goede manier met mijn kinderen om te gaan."