Heleen van Royen wil wel 100 jaar oud worden

"Ik ga zorgvuldig met mijn lichaam om en ik hoop maar dat ik niet dement word. Dan kun je een heel goede oude dag hebben, hoor", aldus de schrijfster in gesprek met De Volkskrant.

Over haar moeder, die dement wordt, maakte Van Royen de documentaire Het doet zo zeer. De beelden daarvan waren voor de schrijfster niet alleen confronterend omdat ze haar moeder op een andere manier zag, maar ook omdat ze zich bedacht dat zij nu "de volgende" is.

"Ik kijk naar mijn dochter en denk: ik hoop dat ze voor mij gaat zorgen later. Ik denk na over geld, want dat is essentieel als je goede zorg wilt hebben."

Troost

De schrijfster (51) zegt dat het maken van de documentaire haar troost heeft gegeven. "Als iemand in je omgeving dement wordt, dan overkomt dat je, je voelt je vaak heel machteloos. Doordat ik het heb gefilmd, heb ik het gevoel dat ik er iets mee doe: dit leed verdwijnt niet op de grote hoop."

Van Royen hoopt dat andere mensen datzelfde gevoel zullen hebben. Door reacties op Facebook krijgt ze het gevoel dat mensen zich herkennen in het verhaal. "Dat is ook mijn bedoeling geweest: iets maken waar anderen iets aan hebben. Al kunnen ze maar even een lekker potje janken, dat is ook al fijn. En ook lachen, trouwens."