Madonna voelt zich onderdrukt ondanks succes

De film is een bewerking van de roman The Impossible Lives of Greta Wells geschreven door Andrew Sean Greer. Madonna heeft het script bewerkt en zal ook de film regisseren.

"Het boek behandelt veel belangrijke onderwerpen waar ik me mijn hele leven al druk om maak, zoals vrouwen-, homo- en burgerrechten", vertelt de zangeres in een interview met Harper's Bazaar.

"Veel mensen vinden het vreemd dat ik me daar druk om maak, omdat ik een blanke, succesvolle popster ben. Ik heb me daardoor altijd onderdrukt gevoeld. Ik wilde dit boek graag omzetten in een film, omdat het me raakt op zo veel niveaus en het om zo veel belangrijke onderwerpen draait. Juist nu is het, meer dan ooit, een heel belangrijk verhaal om te vertellen."

Jonge minnaars

Madonna laat weten dat ze de indruk krijgt dat alles wat ze doet mensen ongemakkelijk maakt. "Ik heb een ongewone familie om mij heen. Ik heb minnaars die drie decennia jonger zijn dan ik. Dat maakt mensen erg ongemakkelijk."

Ze vertelt dat het artiest zijn voor haar een uitlaatklep is. "De kunst heeft me levend gehouden. De enige manier waarop ik de teleurstellingen van mijn geliefden, familieleden en maatschappij heb kunnen overleven is door mezelf te uiten als artiest. Artiest zijn voelt voor mij als ademen, ik kan me niets anders voorstellen."

Verbazingwekkend

Het valt de artiest op dat zij één van de weinigen is die zich durft uit te laten over politieke zaken. "Ik moet me nu nog meer laten horen en minder mysterieus zijn. Ik vind het verbazingwekkend hoe stil iedereen is in de entertainmentindustrie. Niemand, op misschien een handjevol mensen na, durft zijn hart te luchten over de toestand in de wereld."

"Niemand durft een politiek standpunt te nemen of een mening te laten horen. Ze willen hun populariteit behouden en daarom nemen ze een neutrale positie in. Want als mensen het misschien oneens met je zijn, kun je een klus kwijtraken of verlies je je volgers op Instagram. Iedereen is bang."