Taarten van Abel-presentator Siemon de Jong wordt liever niet herkend

In gesprek met de VARAgids vertelt de presentator dat hij zichzelf geen kindervriend zou noemen, ondanks dat hij al ruim 12,5 jaar het programma maakt. "Ik ben wel vriendelijk tegen hen, maar ik heb niks met kinderen. Behalve dan in Taarten van Abel."

"Ik praat met kinderen op dezelfde manier als ik met volwassen praat. Ik behandel ze niet anders, zeg maar", aldus De Jong.

Herkend worden in zijn zaak in Amsterdam vindt De Jong niet prettig, maar hij vindt het wel fijn dat zijn zaak na 27 jaar nog altijd goed wordt bezocht. "Weet je wat leuk is aan de winkel? Iedereen komt hier: zuigelingen, hoogbejaard, boerka’s, leernichten, iedereen voelt zich thuis. (...) We waren een van de eersten die met gekke taartjes begonnen, nu heeft ieder dorp zijn eigen creatieve dame met gekke taarten uit eigen keuken."

Het bakken van taarten met kinderen terwijl ze praten over het leven, is voor De Jong niet echt televisie maken. "Ik zit daar gewoon vier uur en later maken ze er televisie van. Ik ben ook helemaal niet bezig met waar ik het over moet hebben. Ik heb het over honderdduizend dingen met die kinderen en later pakken ze er wat verhaallijnen uit."