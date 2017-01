'Politie vermoedt dat overval Kim Kardashian van binnenuit werd geregeld'

De chauffeur in kwestie werkt voor het bedrijf dat de limousine van de Kardashians regelt wanneer ze in Parijs verblijven, zo weet de Franse krant Le Monde.

Volgens het dagblad was de chauffeur de laatste persoon die Kardashian heeft rondgereden en gezien voor de bewuste roofoverval in haar appartement plaatsvond. Kardashian (36) werd door vijf gewapende mannen vastgebonden en er werd voor bijna 9 miljoen euro aan sieraden buitgemaakt, waaronder haar diamanten trouwring die ze van Kanye West kreeg.

De politie wil weten of de chauffeur informatie aan de dieven heeft doorgespeeld, schrijft Us Weekly​. Onder de zeventien opgepakte verdachten bevinden zich ook de vijf gewapende mannen. Zij zijn opgespoord met behulp van DNA-materiaal dat werd gevonden op een aantal juwelen die de dieven lieten vallen tijdens hun vlucht en op de ducttape waarmee ze de mond van Kardashian afplakten. De realityster heeft volgens een ingewijde de Franse politie geholpen met het vaststellen van de identiteit van de verdachten.

Drie van de verdachten zijn vrouw en een is een 72-jarige man die bekend is bij de politie als Pierre B. en van wie men vermoedt dat hij een van de organisatoren van de roofoverval is.

Twee van de verdachten zijn gezien in Antwerpen waar ze waarschijnlijk de juwelen hebben verborgen of verkocht.

Tevreden

De Franse advocaat van Kardashian, Jean Veil, vertelde aan de Franse televisiezender France 2 dat zijn cliënte "zeer blij en zeer tevreden is en tot op zekere hoogte gerustgesteld door het werk van de Franse politie".

De zeventien verdachten kunnen onder het Franse recht 96 uur worden vastgehouden terwijl het onderzoek loopt. De verwachting is dat de politie huiszoekingen uitvoert en bewijsmateriaal verzamelt. Een bron dicht bij het onderzoek laat weten dat de politie "maandenlang surveillance" heeft uitgevoerd.

De arrestaties volgen een dag nadat Kardashian voor het eerst op televisie haar verhaal vertelt over de roofoverval in een trailer van het nieuwe seizoen van Keeping Up With The Kardashians. "Ik dacht dat ze me in de rug zouden schieten", zei Kardashian geëmotioneerd.