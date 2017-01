Katja Schuurman stoort zich aan 'assertieve, zelfingenomen' Amsterdammers

"Met een beetje assertief zijn is niets mis, maar sommige Amsterdammers kunnen zichzelf zo ontzettend als het middelpunt van de aarde beschouwen", zegt de actrice in Mokum Magazine.

Haar grootste ergernis is het gedrag van Amsterdammers in het verkeer. "We moeten allemaal van A naar B, dus geef elkaar de ruimte."

De actrice woonde vroeger zelf in Amsterdam, maar is inmiddels verhuisd. Wel is ze er tegenwoordig weer vaak te vinden, "achterop de fiets bij mijn liefde Freek".

Het valt haar dan op hoe onoverzichtelijk het verkeer in de hoofdstad is. "In het Amsterdamse verkeer heb ik soms het gevoel dat ik in een game terecht ben gekomen, waarbij het de bedoeling is om allerlei obstakels te ontwijken."

Toch is Schuurman graag in Amsterdam. "Ik heb heel veel wereldsteden bezocht waarin ik me helemaal niet zo thuis voelde, maar Amsterdam is altijd bruisend en knus tegelijk."