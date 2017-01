Politie arresteert zeventien mensen voor overval Kim Kardashian

Dat meldt het Franse persbureau AFP maandag op basis van politiebronnen. Volgens de Belgische zender VTM deed de politie maandagochtend op verschillende plaatsen in Frankrijk invallen.

Deze mensen zouden bijna allemaal vijftigers zijn, ook zit er iemand van 73 bij. Onder hen zijn er drie vrouwen. Dit vertelt Peter R. de Vries maandag in RTL Boulevard. "Het ziet er niet naar uit dat deze overval professioneel is geweest", vertelt hij ook. Er zouden DNA-sporen in het appartement gevonden zijn.

Politieagenten

De 36-jarige Kardashian werd begin oktober 2016 overvallen in een luxueus appartement in het centrum van Parijs. Vijf mannen drongen haar verblijf binnen rond 3.00 uur 's nachts. Ze waren verkleed als politieagenten.

De beveiliger van het pand werd door de overvallers onder schot gehouden en gedwongen de deur naar de woning te openen. Kardashian werd vastgebonden en in de badkamer opgesloten. Haar bodyguard was niet aanwezig, omdat hij zich samen met de zus van Kardashian in een uitgaansgelegenheid bevond.

Volgens de politie is er rond negen miljoen euro aan sieraden gestolen. Kardashian was samen met haar moeder en zus in Parijs voor de Paris Fashion Week.

Uitleg

Over enkele weken zal Kardashian, die 140 miljoen volgers op sociale media heeft, meer vertellen over wat er die bewuste nacht gebeurd is. Dat blijkt uit een voorbeschouwing op een aflevering van de realityserie Keeping up with the Kardashians.

In het fragment vertelt een zeer geëmotioneerde Kardashian onder meer dat ze bang was dat de overvallers haar zouden neerschieten. De serie, die sinds 2007 te zien is, wordt in maart hervat op de Amerikaanse zender E!