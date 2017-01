Brits-Indiase zanger Peter Sarstedt (75) overleden

Uit een verklaring van zijn familie aan BBC blijkt dat de singer-songwriter al zes jaar ziek was.

Begin 1969 scoorde de in Delhi geboren Sarstedt een wereldhit met Where Do You Go To My Lovely. Dat nummer stond in 1969 vier weken op de hoogste plaats in de Britse hitlijsten en belandde ook in andere landen bovenaan de hitlijsten.

Hotel Chevalier

Recent stond het nummer nog in de Top 2000, op plaats 1748. Het nummer is eveneens te horen in de Amerikaanse korte film Hotel Chevalier uit 2007.

Andere nummers van Sarstedt zijn Beirut, Take Off Your Clothes, I Am A Cathedral en Frozen Orange Juice.