Roddeloverzicht: Woede over Peter Jan Rens en porno in het pretpark

Men neme een uitgerangeerde presentator, een veertig jaar jongere vriendin en een twee-jarig kind. Wat heb je dan? De ingrediënten voor de realityserie van Peter Jan Rens (66). Niemand wilde Peter Jan meer aannemen als presentator, maar op televisie moest hij en dus kunnen we sinds deze week de perikelen van Mr. Kaktus en zijn vriendin volgen in de realityserie rondom het stel.

De recensenten van AD en Het Parool waren het met elkaar eens: dat ene uur wat ze hadden besteed aan het bekijken van de realityserie zouden ze graag terugkrijgen. De ruzietjes, ellenlange discussies en intelligente opmerkingen over het leegtrekken van subsidiepotten kon de recensenten niet bekoren.

In totaal keken 314.000 mensen naar de eerste aflevering dinsdag. Die honderdduizenden mensen leerden dat je een kind best de dag kan laten beginnen met een ijsje, dat je een peuter alles moet geven waar ze om vraagt en vooral: als je geen zin hebt om te werken, dan stuur je gewoon sollicitatiebrieven voor vacatures waarvoor je toch niet in aanmerking komt.

Alsof het nog niet voldoende vermakelijk was om te zien hoe Peter Jan en zijn 23-jarige vriendin Virginia ruzie maakten over álles wat voorbij kwam op een dag, stopte RTL er ook nog de familie van Virginia in. Haar 19-jarige broertje leerde ons dat het helemaal geen zin heeft om te gaan werken als jongere, want je verdient sowieso minder dan je aan uitkeringen zou krijgen.

Editie NL merkte de verontwaardiging van kijkers op Twitter op en ging verhaal halen bij Giovanni: kon hij niet gewoon aan het werk? "Ik ben pas 19, ik kan mijn hele leven nog werken". Waar hij het geld dan vandaan haalde om te leven? "Dat krijg je. Dat zijn de subsidiepotten, die moet je leegtrekken."

De recensent van AD vroeg zich bezorgd af of het niet verstandiger was Peter Jan en toebehoren tegen zichzelf in bescherming te nemen. "Ik kon alleen maar denken aan dat volkomen onschuldige dochtertje. Dat steeds vol in beeld is, nergens om gevraagd heeft en geen idee heeft. Iemand had die mensen tegen zichzelf moeten beschermen. En tegen RTL."

RTL heeft nog niet gereageerd op de ontstane commotie. Na al die aandacht zullen de kijkcijfers van volgende week ongetwijfeld hoger uitvallen.

Moederrol

Als actrice word je op allerlei plekken neergezet: de ene keer speel je een heks, dan speel je een verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog en vervolgens een ongelukkige huisvrouw. Maar wat als je het gevoel hebt dat je die rollen eigenlijk niet naar behoren kan vertolken? Wat moet je dan?!

Carice van Houten voelde zich jarenlang een fraudeur als ze een moeder speelde. "Maar ik deed het altijd zo overtuigend mogelijk. Na mijn bevalling zijn er bij mij heel andere emoties losgekomen, waar ik destijds geen weet van had. Ik zou die rollen misschien nu met andere gevoelens spelen."

Pas nu ze zelf moeder is van zoon Monte (die in augustus geboren werd) heeft ze het gevoel dat ze echt klaar is om dergelijke rollen te vertolken. Met haar 40 jaar lijkt het de actrice raar om nog iemand van midden twintig te moeten spelen.

"Er worden veel coming of age-films gemaakt over jonge mensen die hun weg in het leven proberen te vinden. Ik zou het moeilijk vinden om nog iemand van 24 te spelen, omdat die levensfase intussen zo ver van me afstaat."

Dat de actrice niet meer iemand wil spelen die ruim vijftien jaar jonger is vinden we niet zo raar, maar is het niet juist de taak van een goede actrice om een rol te kunnen spelen zonder dat ze het ooit zelf heeft meegemaakt? Waarom merkt Carice dan een significant verschil tussen het spelen van een moeder vóór ze er een was en ná ze moeder is geworden?

Carice vindt het in elk geval belangrijk zichzelf te blijven uitdagen als actrice en merkt dat dat eigenlijk niet lukt als ze kijkt naar het Nederlandse filmlandschap. "Ik vind het wel jammer dat romantische komedie op dit moment het enige genre is dat zoveel publiek trekt. Ik zou best graag weer in een Nederlandse productie willen spelen. Er lopen genoeg interessante filmmakers rond in ons land. Maar ik wil mezelf niet herhalen."

Echt zorgen hoeft Carice zich echter niet te maken over het Nederlandse acteerklimaat: de komende tijd zit ze nog even met vriend Guy Pearce in Australië. "Ik wil niet te veel reizen met mijn zoontje. Ik wil hem in deze eerste periode van zijn leven zoveel mogelijk stabiliteit geven. Ik zit nu nog in een bubbel als jonge moeder met slaaptekort. Het is veel te moeilijk om allerlei beslissingen over mijn toekomstige verblijfplaats en carrière te nemen."

Mannen

Die Fajah, die heeft het maar druk met praten over mannen. De voormalig actrice en tegenwoordig dj wordt overal uitgenodigd om te praten over haar nieuwe boek, maar uiteindelijk komt het toch allemaal weer terug op dat ene: de liefde.

Fajah is sinds vorig jaar weer vrijgezel. Toen verbrak ze haar relatie met Gijs, met wie ze een liefde voor muziek en de sportschool deelde. Sindsdien wordt de 35-jarige dj constant gevraagd of ze alweer toe is aan een nieuwe relatie.

In minder dan een jaar tijd zei ze "over haar breuk heen te zijn", "geen beroemde vriend" te willen, te denken dat "mannen niet achter haar aan durven te gaan" en dat ze "nooit meer een man in huis wilde".

Zo af en toe mag ze nog praten over andere dingen, maar blijkbaar willen we van Fajah toch vooral weten of ze nou eindelijk alweer eens een relatie heeft. En even voor de zekerheid: dat is dus niet zo.

De dj kwam tot de conclusie dat ze een man in haar leven miste om alles mee te delen, maar ook dat ze geen huis meer met hem wil delen. Dat dat eigenlijk een beetje met elkaar in conflict ligt lijkt ze niet door te hebben.

Voor dat niet delen van een huis, heeft Fajah een uitstekende reden: haar kinderen waren zo gehecht geraakt aan Gijs, dat ze ze dat niet zomaar nog een keer zou willen aandoen. "Toen het uit was, moest mijn dochter er ook een half jaar van bijkomen."

Pretparkseks

Een rondje in de draaimolen, over de kop in de achtbaan en griezelen in het spookhuis: voor de meeste mensen is dat voldoende spanning en sensatie voor een dag. De dames en heren van Kim Holland's Meiden van Holland vonden een gewoon dagje pretpark toch wat saai geworden en besloten voor een wat extremere versie te gaan.

Seks in het reuzenrad, je borsten flashen in de achtbaan en iemand oraal bevredigen in de rij. Lekker een dagje er op uit, dachten de pornosterren en we filmen het allemaal ook nog! Dingetje wel: Walibi, waar de video opgenomen werd, was iets minder blij met de nieuwe uitdaging die de acteurs vonden in het park.

"Het is een nieuw concept, waaghalzerij op erotiekgebied, maar ik wist niet dat het zo ver ging. We hebben gisteren spoedoverleg gehad met Meiden van Holland", liet Holland weten in een reactie. De voormalig pornoster is zelf waarschijnlijk wel heftiger gewend, maar ook zij vond het toch niet helemaal geschikt om een video op te nemen op een plek waar zoveel kinderen rondlopen.

"We willen natuurlijk absoluut niet dat een pretpark waar over het algemeen ook kinderen komen op deze manier in het nieuws komt. Dus we hebben gelijk al het materiaal van de website gehaald."

Voor de liefhebbers zijn de beelden natuurlijk nog terug te vinden via internet, maar op deze manier is het productiehuis van Holland in elk geval niet langer aansprakelijk. Het pretpark heeft laten weten zich nog te beramen op eventuele juridische stappen.