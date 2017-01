Carice van Houten kan nu pas echt moederrollen spelen

Dat zegt ze in een interview met het AD.

"Maar ik deed het altijd zo overtuigend mogelijk. Na mijn bevalling zijn er bij mij heel andere emoties losgekomen, waar ik destijds geen weet van had. Ik zou die rollen misschien nu met andere gevoelens spelen.''

Van Houten zit met haar partner Guy Pearce en hun zoon Monte in Australië, waar ze voorlopig blijft. "Ik wil niet te veel reizen met mijn zoontje. Ik wil hem in deze eerste periode van zijn leven zoveel mogelijk stabiliteit geven. Ik zit nu nog in een bubbel als jonge moeder met slaaptekort. Het is veel te moeilijk om allerlei beslissingen over mijn toekomstige verblijfplaats en carrière te nemen."

Brimstone

"Als ik tien jaar jonger was geweest, was ik misschien voor de hoofdrol in aanmerking gekomen", zegt de actrice over de nieuwe film Brimstone, waarin ze een domineesvrouw speelt. "Maar ik ben nu 40. Ik heb geweldige mazzel gehad met rollen zoals in Komt een vrouw bij de dokter en De gelukkige huisvrouw."

"Er worden veel coming of age-films gemaakt over jonge mensen die hun weg in het leven proberen te vinden. Ik zou het moeilijk vinden om nog iemand van 24 te spelen, omdat die levensfase intussen zo ver van me afstaat."

Van Houten zegt dat er een vervlakking in de maatschappij gaande is, die terug kan worden gevonden in cultuur. "Ik vind het wel jammer dat romantische komedie op dit moment het enige genre is dat zoveel publiek trekt. Ik zou best graag weer in een Nederlandse productie willen spelen. Er lopen genoeg interessante filmmakers rond in ons land. Maar ik wil mezelf niet herhalen. Ik doe dit vak ook om mezelf uit te dagen."

carice

Game of Thrones

"Doordat ik in Game of Thrones zit, dat tijdens een groot deel van het jaar wordt opgenomen, heb ik helaas weinig ruimte om andere projecten aan te nemen."

Daarbij vertelt ze over de speciale band die ze met regisseur Martin Koolhoven heeft. "Mijn band met Martin is bijzonder. Ik voel me veilig bij hem. Wij hebben weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. Op de set etaleert Martin een soort energie die maar niet stopt."

Iets dat ze niet zou doen, is een rol als stripheld. "Ik zie mezelf niet snel in een latexpak rondrennen met een pistool in mijn handen."