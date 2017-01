Acteur Gael García Bernal overweegt politiek in te gaan

"Dat politici immoreel of onrechtvaardig zijn, valt binnen de lijn der verwachting. Maar het is bizar hoe onpolitiek politici zijn. Ze hebben geen ideeën meer", zegt de acteur in gesprek met De Standaard.

"Moet ik om te wegen ook daadwerkelijk aan verkiezingen deelnemen? Vroeger zou ik beslist nee hebben gezegd. Maar de laatste tijd denk ik almaar vaker dat ik misschien wel eens tien jaar van mijn leven hieraan kan besteden. Je kan niet ­blijven aan de kant staan kankeren."

Poëzie

Volgens García Bernal weten politici bovendien niet meer hoe ze hun standpunten moeten uitdragen: "We kennen het antwoord op de opwarming van de aarde, we ­weten maar al te goed wat ons te doen staat. Maar we hebben poëzie nodig om ons tot actie aan te zetten. Het klinkt vast naïef, maar ik vind dat politiek meer ­poëzie kan gebruiken."

Volgens de acteur was poëzie aan het begin van de twintigste eeuw de bindende factor die politiek en maatschappij met elkaar verbond. Het gebrek aan poëzie ziet García Bernal dan ook als oorzaak voor de donkere toekomstperspectieven die veel mensen zouden hebben.

"Vroeger dachten mensen dat de toekomst beterschap zou brengen, nu zien we de toekomst somber in. Dat is omdat we geen verhaal hebben dat poëtisch genoeg is om ons mee te slepen."