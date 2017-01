Gordon heeft andere kijk op rijkdom gekregen

"Ik zal nooit vergeten dat ik mijn eerste geld door de kamer in de lucht heb gegooid met Patrick (ex-vriend, red.). Op dat moment had ik niet eens een bankrekening. Het lag gewoon bij mij thuis. Die roem en rijkdom kreeg ik ineens", aldus Gordon in gesprek met Beau Monde.

Dat is nu helemaal anders. Gordon neemt wat hij meemaakt of bezit niet zo maar voor lief. "Ik ben bijna vijftig en ga een andere fase van mijn leven in. In Amsterdam en hopelijk ook in het buitenland", vertelt hij aan het tijdschrift.

Zo heeft Gordon zijn riante villa in Blaricum te koop gezet en wil hij in Amsterdam gaan wonen.

"Nu heb ik een appartement in de P.C. Hooftstraat, maar ik wil iets groters kopen in Amsterdam, in de Houthavens. Nee, niet zo groot als dit. Toen ik hier kwam wonen, wilde ik die ruimte. Maar ik ben nu zoveel jaar verder. Rustiger geworden", aldus Gordon.

Escorts

Toch koestert Gordon zijn wilde herinneringen. Zo kijkt de zanger in ruste met veel plezier terug op de hysterische tijd die hij in zijn villa in Blaricum heeft gehad. "Oh, die keer dat ik allemaal pokertafels had neergezet en ik tien escortdames had geregeld," vertelt Gordon.

"Die escorts zijn later letterlijk in de palen gaan hangen, het was net Las Vegas. De Hummer die ik toen had, stond met zwaailichten aan op de oprit. Mijn heterovrienden hadden de avond van hun leven, waren in de hemel. Hun vriendinnen thuis iets minder!"