'Beste Singer-Songwriter'-finalist Gerson Main legt zichzelf drankverbod op

Main was jarenlang de gitarist van Nederlandse artiesten als Dio, Typhoon en Akwasi. Voor de grap besloot hij een keer zelf een liedje in te zingen, over zijn liefde voor alcohol.

Het succes daarvan motiveerde hem mee te doen aan De Beste Singer-Songwriter, waar Main de finale behaalde.

Zijn eerste nummer Dorst is inmiddels bekroond met een gouden plaat. Maar zelf drinkt Main al een tijdje niet meer, zo vertelt hij aan Viva.

Nadat hij door vrienden werd aangesproken op zijn drankgebruik, besloot hij te minderen."Ik was toen 27 en bedacht me: ik kan wel dood gaan op mijn 27e , maar dan ben ik helemaal niet legendary."

Minderen

Minderen werkte niet, de zanger haalde later alle drankjes weer in die hij daarvoor had laten staan. Daarom is hij inmiddels helemaal gestopt. "Ik heb in een jaar zo veel bier gedronken dat ik de komende tien jaar nog wel goed zit. Als een soort Obelix die in een ketel is gevallen."

Uitgaan doet de muzikant dan ook niet meer zoveel. "Als ik in een club ben, denk ik: ik heb hier niks meer te zoeken." Ook voor het zoeken naar een nieuwe liefde duikt hij niet de kroeg in. Die vindt hij liever op straat, of in de bibliotheek.

"Ik geloof in een soort magie, dat je elkaar letterlijk tegen het lijf loopt."