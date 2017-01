Jan Keizer proost opgelucht op het nieuwe jaar nu hij gezond is verklaard

Jan Keizer werd steeds zwaarder en ging op verzoek van zijn dochter naar een diëtist. Na het onderzoeken van zijn bloed bleek hij een agressieve vorm van prostaatkanker te hebben.

Keizer liet zich afgelopen jaar behandelen in Duitsland en is inmiddels 'schoon' verklaard. De jaarwisseling was daarom extra speciaal voor de zanger. "Bang om dood te gaan ben ik niet, maar het leven is nog zo leuk! Het zou zonde zijn om het aardse leven nu al achter me te laten", zo vertelt hij aan de Telegraaf.

De zanger had al eerder last van kwalen aan zijn hart, blindedarm en nieren. "Je beseft natuurlijk wel dat je het grootste deel van je leven al achter je hebt."

Plannen

Wel heeft Keizer nog allerlei plannen. Zo heeft hij zijn vrouw beloofd om samen veel tijd door te brengen, omdat hij vroeger vaak op tournee was met zijn band en ze elkaar weinig zagen.

Afgelopen weekend was het echtpaar in New York, om te vieren dat de zanger weer gezond is. "Eerlijk is eerlijk, toen we in Volendam terugkeerden, wist ik wel waarom we hier wonen: het blijft een heerlijke plek."