Zoon bevestigt gezamenlijke begrafenis Debbie Reynolds en Carrie Fisher

Fisher en haar moeder Reynolds overleden een dag na elkaar. Ze worden samen begraven in Forest Lawn in Hollywood, waar meerdere beroemdheden begraven liggen.

Er is nog geen datum bekendgemaakt waarop de begrafenis plaatsheeft. De uitvaart zal besloten zijn. Over een publieke herdenking wordt nog nagedacht. Eerder gingen al geruchten dat de twee een gezamenlijke begrafenis zouden krijgen.

Vrijdag werd het lichaam van Fisher door de politie vrijgegeven aan haar familie. Uit het overlijdenscertificaat blijkt volgens TMZ geen duidelijke oorzaak. Er is meer onderzoek nodig naar de daadwerkelijke doodsoorzaak. De reden dat er toch al een certificaat is uitgevaardigd is omdat een lichaam anders niet kan worden begraven.

Bezoek

Reynolds, onder meer bekend van haar rol in de filmklassieker Singin' in the Rain, was woensdag nog in Beverly Hills op bezoek bij haar zoon Todd Fisher. Samen regelden ze de begrafenis van Carrie Fisher, wereldberoemd vanwege haar vertolking van Prinses Leia in de Star Wars-films.

Na een vermoedelijke beroerte werd Reynolds met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze overleed. "Ze wilde bij Carrie zijn", zei Todd Fisher.