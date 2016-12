Roddeloverzicht: Estavana zwanger en familieruzie Verstappen

Het einde van het jaar is voor veel mensen de tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar: wat is er goed gegaan, wat hadden we anders willen zien en wie gingen er ook alweer allemaal dood in 2016? In huize Van der Vaart en Polman gaat het er deze decembermaand heel anders aan toe: de twee kijken vooruit, naar het jaar waarin hun eerste kindje samen geboren zal worden.

Deze week maakte het stel bekend zwanger te zijn. De 24-jarige Estavana verwacht het broertje van Damián in 2017 en iedereen mocht het weten. Sylvie Meis werd via een videotelefoontje ingelicht en Nederland via een bericht op sociale media.

"Superblij, trots en heel dankbaar willen Estavana en ik vandaag bekendmaken dat Estavana in blijde verwachting is", schreef Rafael op Twitter. Wanneer Estavana is uitgerekend wil ze nog niet laten weten. "Da's een geheim. Dat ga ik natuurlijk niet vertellen, want dan staan jullie weer op de stoep."

Als we RTL Boulevard mogen geloven houden ze die datum ook geheim omdat ze eigenlijk nog helemaal niet hadden willen laten weten dat ze zwanger is. Nicolette Kluijver vertelde dat de redactie een aanbieding had gehad om de echo te kopen voor 500 euro. "Natuurlijk doen we dat niet."

Een bekende uit de vriendenkring zou de foto geprobeerd hebben te verkopen voor een fijn bedragje en dus hadden Rafael en Estavana geen andere keuze dan het nieuws zo snel mogelijk zelf te delen. Of ze daardoor eigenlijk te snel zijn met het nieuws melden is dus nog de vraag.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een bekend stel gedwongen wordt hun zwangerschap te bevestigen door druk van buitenaf. In 2009 wist Albert Verlinde al eens in RTL Boulevard te melden dat het toenmalige koppel Katja Schuurman en Thijs Römer een kind verwachtten. Katja en Thijs werden toen gedwongen het nieuws voor de eerste drie maanden naar buiten te brengen. Toen bekend werd dat het stel een miskraam had leek het er op dat een vergelijkbare situatie nooit meer zou kunnen ontstaan. Het is te hopen voor Estavana en Rafael dat hun babynieuws beter afloopt.

Vechten

De familie Saunders is nooit rustig geweest. Broers Dean, Ben en Jamie zijn allen in aanraking geweest met justitie en ook onderling lijkt de familie het niet altijd met elkaar eens te zijn. Deze week was het weer eens raak: de bekendste broer van de drie, Ben, bleef dit keer buitenschot, maar de andere twee wisten daar ruim voor te compenseren.

"Voor jou vriend, gaat een hele grote bom ontploffen", aldus Jamie in een video gericht aan zijn broer Dean. Volgens de jongste Saunders-telg is zijn broer iemand die de meeste mensen graag "onder de bus gooien" en een "teringlijer". "Je dacht dat ik het niet zou doen hè? Kennis is macht. Even kijken waar jij staat met de dingen die ik weet. Egocentrische, onder-de-bus-gooiende sadist dat je bent. Egoïst."

Als we nu nog wisten waar de ruzie over ging zou het wellicht nog te begrijpen zijn dat Jamie zo keihard is over zijn broer, maar hoewel we ALLE details mogen horen over hoe stom en onaardig Dean is, lijken we niet te mogen weten waarom hij dat allemaal is.

Dean reageerde op gepaste wijze: die deed aangifte van bedreiging. "Een week geleden kreeg ik een brief van hem waarin hij 5.000 euro eist binnen 24 uur, anders maakt hij mij 'helemaal kapot.'"

Volgens Dean kampt zijn broertje met een cocaïneverslaving en heeft hij zware geldproblemen. "Hij is echt in staat om een bom te laten ontploffen. We zijn doodsbang. Ik hoop dat hij opgepakt wordt of in een kliniek komt."

Familieruzies zijn nooit leuk, maar zo openbaar zien we ze maar weinig. Jamie liet er ook geen gras over groeien, die liet meteen in een reactie weten dat de ruzie al jaren duurt. "Waarom plaats je die brief van mij niet? Omdat erin staat dat je strafbare feiten hebt gepleegd. Daarnaast heb ik geen cocaïneverslaving. Dankzij jou heb ik een hekel gekregen aan mijn achternaam."

Inmiddels is het alweer een tijdje stil rondom de gebroeders Saunders: Dean is ook ondergedoken, dus van hem zullen we niet snel weer iets horen. Het is te hopen dat die bom een figuurlijke is en dat we het houden bij online knallen. De heren kennende zal dat echter niet het geval blijven: een gevecht in het echt is niet uitgesloten.

Seksuele kunst

Kronkelend, ronkend, twerkend en heupen draaiend voor een camera staan is kunst. Dat iedereen het weet. De clips van Ariana Grande hebben niets te maken met dat ze sexy wil zijn, de zangeres is kunstenaar en probeert zich te uiten in haar performance art.

Het dansen in lingerie, de kniehoge laarzen en de zwoele blikken zijn allemaal onderdeel van een groter geheel: de kunstzinnige portefeuille van Ariana.

De zangeres voelde zich deze week genoodzaakt uit te leggen waarom ze toch steeds halfnaakt in haar clips verschijnt toen een fan van haar vriend Mac Miller het de normaalste zaak van de wereld vond om te roepen dat Ariana "fucking sexy" is. "Ik snap wel waarom je met haar naar bed gaat", riep de fan nog naar de rapper.

Ariana (23) was woedend: ze is toch geen stuk vlees?! Via Twitter liet ze weten dat ze de reactie van de fan niet waardeerde. Zoals altijd moest iedereen zich daar tegenaan bemoeien: als ze het niet fijn vindt gezien te worden als stuk vlees, moet ze misschien eens ophouden met al die sexy bewegingen in haar clips.

De reactie van de zangeres, dat haar clips kunst zijn, voelde een tikkeltje vreemd, maar dat die beelden geen reden zijn om haar te behandelen als een object staat vast. Zoals Ariana zelf zei: een kort rokje geeft een man ook geen toestemming om maar aan te raken wie hij wil.

Familieruzie

2016 lijkt hét jaar van de familie Verstappen. Max heeft het nog nooit eerder zo goed gedaan en vader Jos staat er steeds glunderend naast. Ontbrekende schakel: opa Frans.

Afgelopen zomer viel de familie als een kaartenhuis in elkaar toen Frans aan De Telegraaf vertelde dat hij door zijn zoon geslagen was. Het verhaal ontkende hij later en ook werd er geen aangifte gedaan, maar toen was het kwaad al geschied: Jos woedend, Frans woedend en Max... Tja Max zei niks.

Omdat het inmiddels alweer bijna een half jaar geleden is en we er niets meer over hoorden, dacht niemand nog dat de familie ruzie had. Vrijdag bleek echter dat opa Verstappen en zijn zoon de strijdbijl nog niet begraven hebben.

"Ik ben op dit moment geen gelukkige opa", vertelde Frans in gesprek met de Limburgse zender. "Een beetje respect is niet meer te vinden bij opa." De jaarwisseling viert Frans niet met zijn zoon en kleinzoon. "Dat vier ik met mijn échte familie."

Een trotse opa blijkt Frans echter nog wel en dus organiseert hij ondanks de ruzie nog steeds vertoningen van de races van zijn kleinzoon. "Voor de fans wel, maar Jos interesseert me helemaal niks meer. Want ook dat wordt niet gewaardeerd door Jos."