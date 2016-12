Karin Bloemen wordt graag afgesnauwd door dochters

Bloemen vindt het belangrijk dat haar dochters Eliane (17) en Iona (18) van zich af durven te bijten. "Als ze dat tegen mij durven te zeggen 'Dacht het niet, rot op!', dan durven ze dat straks ook tegen een baas, een fout vriendje of een klootzak in een steeg."

In een interview met Vrouw zegt de cabaretière: "Hoe harder ze hun moeder van zich af duwen, des te beter leren ze voor zichzelf te zorgen. Slaan ze hard met de deuren, zeg ik tegen mijn man: 'Kijk, dat is sterk. Heel fijn.' Ik ben daar alleen maar blij mee," zegt Bloemen. "En als ik dat zeg, vinden ze me een nog stommer wijf. Heerlijk!"

Jeugd

De 56-jarige zangeres werd als kind jarenlang misbruikt door haar stiefvader. Toch maakt Bloemen zich niet sneller zorgen om haar dochters om wat zij als kind meemaakte. "Ik maak me zorgen, omdat ik een moeder ben, niet om wat ik heb meegemaakt. Ik ben net zomin alziend als mijn moeder was. Ik maak ook fouten en mijn dochters hebben ook dingen meegemaakt waar ik ze voor had willen behoeden."

"We krijgen bij de geboorte nou eenmaal allemaal een rugzak mee en die wordt gedurende het leven volgestopt met ervaringen. Leuke en nare. En door die ervaringen worden we ook wijzer en leren we het leven te zien en waar onze krachten liggen."