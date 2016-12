Frans Verstappen heeft Max en Jos al maanden niet gezien

In gesprek met Limburgse zender L1 vertelt de oudste Verstappen dat hij ontzettend trots is op zijn kleinzoon en zijn prestaties van het afgelopen jaar, maar dat hij niet gelukkig terugkijkt op het afgelopen jaar.

"Een beetje respect is niet meer te vinden bij opa", aldus Frans Verstappen. Hij is dan ook niet van plan de jaarwisseling te vieren met zijn kleinzoon of zijn zoon. "Dat vier ik met mijn échte familie."

De familie viel eind juli uit elkaar toen in De Telegraaf een artikel verscheen over een vermeende mishandeling door Jos Verstappen. Hij zou zijn vader hebben geslagen. Frans Verstappen deed aangifte, maar trok die later weer in. Sindsdien heeft de familie weinig contact.

Trots

Trots op de prestaties van zijn kleinzoon blijft Frans Verstappen wel en dus blijft hij ook vertoningen van de races van Max in zijn ijssalon organiseren. "Voor de fans wel, maar Jos interesseert me helemaal niks meer. Want ook dat wordt niet gewaardeerd door Jos."