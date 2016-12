Jude Law baalde van aandacht voor uiterlijk

"Als jonge acteur had ik een paar jaar echt het gevoel dat ik heel goed werk leverde, maar in interviews ging het alleen maar over mijn uiterlijk", vertelt de acteur in gesprek met tijdschrift Modern Luxury.

Law, die inmiddels 43 is, heeft het gevoel dat zijn werk erg is veranderd nu hij ouder wordt. "De carrière die je hebt op je veertigste is heel anders dan als 20-jarige acteur. Ik had sommige rollen nooit kunnen spelen als 25-jarige omdat ik de ervaringen nog niet had die ik nu heb."

Hoewel zijn carrière belangrijk is, is voor Law familie nog altijd zijn eerste prioriteit. "Het gaat er om dat je familie om je heen hebt en je jezelf kan zijn in die familie. Zonder kinderen en familie in je leven, leef je niet. Het is een prachtig, essentieel onderdeel."

De acteur is de vader van vijf kinderen die hij bij drie verschillende vrouwen kreeg. In maart 2015 werd zijn vijfde kind geboren bij zijn toen al ex-vriendin Catherine Harding.