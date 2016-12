Debbie Reynolds met spoed naar ziekenhuis

Volgens bronnen binnen de familie was Reynolds bij haar zoon Todd Fisher toen ze onwel werd.

Volgens de entertainmentsite is ze erg aangeslagen door de dood van haar dochter en dat zou effect hebben op de gezondheid van de 84-jarige actrice.

Debbie Reynolds werd in 1952 bekend door haar rol in de film Singin' in the Rain en speelde later onder andere de moeder van Grace in de serie Will & Grace.

Reynolds is per ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Ze was bij haar zoon om de uitvaart van Fisher te regelen.