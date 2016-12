Dean Saunders doet aangifte tegen broer Jamie na bedreiging

"Die jongen heeft zware geldproblemen en als ik hem niet help wil hij me helemaal kapot maken", vertelt de winnaar van de SBS-talentenjacht Popstars aan Shownieuws. In de verschenen video vertelt Jamie Saunders, de jongere broer van Ben en Dean, onder meer dat zijn oudste broer mensen "graag onder de bus gooit".

Volgens Dean Saunders speelt de ruzie al een tijdje. De zanger zegt ondergedoken te zijn op een geheim adres. "Een week geleden kreeg ik een brief van hem waarin hij 5.000 euro eist binnen 24 uur, anders maakt hij mij 'helemaal kapot.'"

"Twee weken geleden had ik een poging tot inbraak. Hij had namelijk gezegd dat hij een paar mensen zou langs sturen", vervolgt Saunders. De zanger denkt dat zijn broer Jamie een cocaïneverslaving en zware geldproblemen heeft. "Hij is echt in staat om een bom te laten ontploffen. We zijn doodsbang. Ik hoop dat hij opgepakt wordt of in een kliniek komt."

Jamie Saunders laat in een reactie weten dat de ruzie "al jaren" duurt. "En waarom plaats je die brief van mij niet? Omdat erin staat dat je strafbare feiten hebt gepleegd. Daarnaast heb ik geen cocaïneverslaving. Dankzij jou heb ik een hekel gekregen aan mijn achternaam."

Mishandeling

Dean, Ben en Jamie Saunders zijn in het verleden alledrie in aanraking geweest met justitie. Jamie Saunders werd begin dit jaar veroordeeld wegens mishandeling van een voetganger en Dean Saunders kreeg vorig jaar een celstraf opgelegd wegens mishandeling van zijn ex.