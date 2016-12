Paul Groot voelt zich permanent onveilig

"Dan denken ze dat je er een bent!", vertelt de acteur in Margriet.

"Zoenen op straat? Geen sprake van. Toen ik een vriend had, deed ik weleens een arm om zijn schouder. Dan word je al gauw nageroepen: 'Homo’s!' Ik voel me permanent onveilig. Dat is mijn basisgevoel in het hele leven. In je prille jeugd krijg je veel signalen dat je niet wordt gepruimd. Vooral op school. Dat vormt je. Een buitenstaandersgevoel."

Meer ontroering

De 49-jarige Groot vertelt ook dat hij de komende jaren een andere kant van zichzelf wil laten zien in het theater. Onlangs werd bekend dat de acteur en zijn maatje Owen Schoemacher na vijftien jaar stoppen met Koefnoen. "Ik vind het mooi om een iets zwaardere kant aan te boren. Wat meer ontroering. De lach is voor mij niet heilig."

"Na dit seizoen ga ik Cole Porter spelen in You are the top. Een mooie, gelaagde rol", aldus de acteur. "Ik fantaseer over een soloprogramma in het theater. Een cabaretvoorstelling met eigen liedjes en bestaande nummers als I don't care much uit de musical Cabaret. En Broken van Jake Bugg. Vrij donkere nummers."