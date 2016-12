Estavana Polman en Rafael van der Vaart verwachten kind

Dat schrijft de 24-jarige handbalster op Instagram bij een foto van haarzelf, Van der Vaart en diens zoon Damian. Van der Vaart kreeg Damian met zijn ex-vrouw Sylvie Meis.

"Superblij, trots en heel dankbaar willen Estavana en ik vandaag bekendmaken dat Estavana in blijde verwachting is", schrijft Van der Vaart op Twitter. "We gaan een spannende tijd tegemoet en hopen dat alles goed zal gaan." De voetballer zegt iedereen op de hoogte te houden via Instagram, Twitter en Facebook.

Groot gezin

Eerder dit jaar zei Polman al dat ze graag een groot gezin zou willen. Een kind van haar en Van der Vaart was op dat moment echter nog niet aan de orde, vertelde de handbalster. "We zijn nu heel gelukkig. Maar we staan nog aan het begin van onze relatie. Net zoals in een normale, beginnende relatie doen we gewoon leuke dingen samen."

Polman is sinds begin dit jaar samen met de 33-jarige Van der Vaart. De twee leerden elkaar kennen nadat Van der Vaart het nummer van de handbalster had gevraagd aan Frits Barend. Na wat telefoontjes en berichtjes over en weer vroeg de voetballer haar naar Sevilla te komen, waar hij toen nog woonde. "Ik dacht: ik doe het gewoon, we hebben het leuk door de telefoon en als het niks is, weet ik dat ook meteen", aldus Van der Vaart in een eerder interview.

De twee wonen samen in Denemarken, waar Polman handbalt voor Team Esjberg. Van der Vaart speelt voor voetbalclub FC Midtjylland.

De voetballer was eerder getrouwd met Sylvie Meis, met wie hij in 2006 Damián kreeg. Later had hij onder meer een relatie met Sabia Engizek, de voormalige beste vriendin van Meis. Engizek was in 2013 zwanger, maar kreeg een miskraam.