Jamie Saunders bedreigt oudste broer Dean

In de video vertelt Jamie Saunders, de jongere broer van zangers Ben en Dean, onder meer dat zijn oudste broer mensen "graag onder de bus gooit". "Heel veel mensen die dit zien, denken: hij heeft gelijk. Die Dean is inderdaad een teringlijer. Maar ik heb een heel grote verrassing voor Dean. Want Jamie gaat het kleine broertje niet meer spelen."

"Voor jou, vriend, gaat een hele grote bom ontploffen", gaat Jamie verder. "Dit is de laatste keer dat je mij onder een bus gooit." Volgens de jongste telg van de familie Saunders is zijn broer een oplichter. "Je dacht dat ik het niet zou doen hè? Kennis is macht. Even kijken waar jij staat met de dingen die ik weet. Egocentrische, onder-de-bus-gooiende sadist dat je bent. Egoïst."

Waar Saunders aan refereert, is niet duidelijk. Dean, Ben en Jamie Saunders zijn in het verleden alledrie in aanraking geweest met justitie. Jamie Saunders werd begin dit jaar veroordeeld wegens mishandeling van een voetganger en Dean Saunders kreeg vorig jaar een celstraf opgelegd wegens mishandeling van zijn ex.