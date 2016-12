Raffaëla Paton gaat trouwen met nieuwe vriend

De 33-jarige zangeres zegt dat ze het aanzoek "totaal niet" zag aankomen. "Maar ik heb met heel mijn hart 'ja' gezegd", aldus Paton tegen Story.

De zangeres, die momenteel voor haar zieke dochtertje Beautifull Hope zorgt, vertelt dat ze voor het eerst het gevoel in haar leven heeft dat ze met iemand oud wil worden. "Met deze man wil ik oud worden."

"Ray is niet een type dat men bij mij verwacht. Hij is heel duidelijk en direct, maar ook heel rustig", vervolgt Paton over zijn karakter. "Hij durft mij ook aan te pakken, iets wat veel mensen nooit durfden. Daarbij is hij goudeerlijk, wat voor mij een vereiste is."

De winnares van Idols 2006 leerde Dekker kennen bij de musical Hair. "We vonden elkaar meteen leuk, en er bloeide iets op tussen ons." Maar op dat moment had hij nog een relatie. "Toen heb ik het meteen weer afgekapt. Hij had een vrouw en twee kleine kinderen, en dat zag ik niet zitten."

Paton legt uit dat ze zelf namelijk weet hoe het is als een man overspelig is. "Ik ben zelf ooit het slachtoffer geweest van een man die er allerlei vriendinnen op na hield. Dat wilde ik een andere vrouw niet aandoen."

Lot uit de loterij

Voor de première van Hair liet Dekker (38) aan Paton weten zijn relatie te hebben verbroken en "helemaal voor haar te willen gaan". "Maar zover was ik nog niet", legt ze uit. "Bij Stage Entertainment ben ik toen gaan rondvragen. Iedereen was enthousiast over hem. Het kwam erop neer dat hij een lot uit de loterij was."

"Na de voorstellingen bracht hij me trouw naar huis, waarna we nog met mijn hondje gingen wandelen. Maar ik nam hem nooit mee naar binnen. Ik moet eerst echt heel zeker van iemand zijn", zegt Paton. "We werden echt heel klef, terwijl ik dat normaal gesproken verafschuw. Ik zoen hem zelfs waar anderen bij staan."

Patons dochtertje Beautifull Hope had een bloedprop in haar longen en lag een tijd op de intensive care. Ze had een dubbele longontsteking en een longembolie, waardoor haar lichaam erop achteruit ging. Na een operatie knapte het tienjarige kindje op. Door de ziekte van haar dochtertje hebben Dekker en Paton nog weinig tijd gehad om te genieten van hun verloving. "Maar dat gevoel komt langzaam terug."