Robert ten Brink vindt zichzelf geen liefdesexpert

De 61-jarige presentator geeft in De Telegraaf alle credits aan zijn vrouw. "Schrijf alsjeblieft op dat ze niet alleen bloedmooi, maar ook geweldig lief is, dan zit ik weer even goed", aldus Ten Brink.

"Ach ik weet er net zoveel van als iedereen. Echt! Soms ontmoet ik mensen van wie ik denk: die passen nou perfect bij elkaar. En na een week is het over. Een stelletje waarbij je in beginsel hoog je wenkbrauwen optrekt, houdt het jarenlang vol."

Ten Brink maakt geregeld de liefdesperikelen van zijn dochters mee. Echte adviezen heeft hij niet, maar hij weet toch nog wel iets mee te geven. "Je moet altijd bij jezelf blijven. Je niet anders gaan voordoen of je aanpassen aan wat de ander wil. Dat loopt uiteindelijk verkeerd af. Dat is eigenlijk het enige wat ik ervan kan zeggen. Niemand moet mijn advies overigens al te serieus nemen. Dat doen mijn dochters trouwens ook nooit!"

