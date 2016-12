Miryanna van Reeden luisterde bij verbreken relatie naar 'verstand'

"Simpelweg omdat we elkaar niet konden vergeten. Ook na onze officiële breuk zijn we van elkaar blijven houden, want hij is nu eenmaal de liefde van mijn leven", legt Van Reeden uit in De Telegraaf.

Gustavo kon in Nederland geen verblijfsvergunning krijgen. "Jarenlang zijn we blijven aanmodderen in diverse pogingen hem definitief hier te krijgen, maar na werkelijk alles wat eventueel mogelijk was tot in details te hebben uitgezocht, heb ik uiteindelijk eind 2010 de handdoek in de ring gegooid."

"Hoe moeilijk dat ook was, ik luisterde naar mijn verstand en niet naar mijn hart. Regelgeving beslist voor ons dat we elkaar moeten vergeten", aldus Van Reeden (49). "Het is frustrerend dat het hebben van verschillende nationaliteiten zoiets, in ons geval, dan onmogelijk maakt."

Inmiddels gaat het volgens de actrice beter met haar. "Ik zou in de toekomst wel weer een relatie met iemand anders kunnen aangaan, maar momenteel geniet ik al een tijdje ontzettend van het vrijgezellenbestaan. Ik vind het wel lekker rustig zo."