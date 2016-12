Martin Freeman en vriendin uit elkaar

"We zijn als vrienden uit elkaar gegaan", vertelt de 45-jarige Hobbit-acteur in een interview met de Financial Times. "Ik zal altijd van haar blijven houden."

Freeman laat daarbij weten dat zijn grote successen een rol hebben gespeeld bij de breuk. "Tot een zekere hoogte wel." De Britse acteur was de afgelopen jaren onder meer te zien in de Hobbit-trilogie en in Captain America: Civil War.

Vorig jaar gingen nog geruchten dat het koppel zou zijn getrouwd. Freeman wilde dit niet bevestigen.

Freeman en Abbington (42) hebben twee kinderen, Joe (10) en Grace (8). De twee ontmoetten elkaar in 2000 op de set van de film Men Only en waren daarna meerdere keren samen in producties te zien, waaronder in de serie Sherlock. In de BBC-serie spelen zij een getrouwd stel.