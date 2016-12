Stevie Wonder krijgt eigen straat in Detroit

Wonder was aanwezig bij de onthulling van de nieuwe straatnaambordjes. "Ik bevries dit moment in mijn hoofd zodat ik het me altijd zal herinneren", zei de 66-jarige zanger tijdens de ceremonie, meldt Billboard. "Dit is een geweldig gevoel, op z'n zachtst gezegd ongelooflijk. Jullie hoefden dit niet te doen, maar hebben het toch gedaan."

Wonder noemde de straat niet alleen een grote eer, maar ziet ook symboliek in de vernoeming. "Als ik eraan denk dat de straat nu Stevie Wonder Avenue heet, dan wil ik dat we allemaal door de straat lopen die ons leidt naar een plek van humaniteit, gelijkheid, van eerlijkheid en respect naar elkaar."

Wonder greep het moment aan om te spreken over de politiek in de staat Michigan, die bij de laatste verkiezingen overstapte van Democratisch naar Republikeins. "Laat de kleur van de staat niet bepalen wie je bent. Laat negativiteit niet zeggen: dit is wie je bent. Wees een onderdeel van het waarmaken van de belofte om deze stad, deze natie het verenigde volk van de Verenigde Staten te laten zijn."

Burgemeester

Alhoewel hij eerder openlijk met het idee speelde om de politiek in Michigan in te gaan en aanwezigen hem aanspoorden voor de burgemeesterspost van Detroit te gaan, liet de zanger nu weten dat die plannen in de ijskast staan.

"Ik ben spiritueel nog te jong om me op één plek te vestigen. Ik zou me overal melden waar een burgemeester hoort te zijn, maar dan zou ik steeds mijn instrumenten moeten meenemen. En ik denk niet dat dat gaat werken."