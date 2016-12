Thijs Römer bevestigt nieuwe relatie met danseres Igone de Jongh

"We zijn al een paar weken vriendje en vriendinnetje", vertelt de acteur in de talkshow.

De afgelopen weken gingen er al langer geruchten dat Römer een relatie heeft met de 37-jarige ballerina. Het is voor het eerst dat hij openlijk over zijn nieuwe relatie spreekt.

Voor de acteur is zijn nieuwe liefde het beste wat hem in het afgelopen jaar is overkomen. "Dat is mijn hoogtepunt uit 2016. Ik heb verkering."

Roddels

Römer wilde ook graag een aantal zaken recht zetten in het programma. De acteur heeft in meerdere roddelbladen verhalen gelezen over zijn relatie die volgens hem niet kloppen.

"Ik zag namelijk net nog in een roddelblad dat er van alles werd gesuggereerd. Dat zij bij haar man zou weg zijn gegaan voor mij. Dat is allemaal niet waar, ik wil dat heel graag ontkrachten", aldus Römer. De acteur stelt dat De Jongh al ruim een jaar niet meer samen is met haar ex.

Römer heeft een een dochter uit zijn eerdere relatie met Katja Schuurman. Begin 2015 maakten zij bekend uit elkaar te gaan.