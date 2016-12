Jennifer Lawrence zou naar ruimte verhuizen wegens milieuvervuiling

In gesprek met NU.nl in Berlijn vertelt de actrice dat ze die verhuizing echter nooit zou doen in haar eentje. "Het idee van alleen reizen staat me alleen niet aan: tegen de tijd dat je aankomt is iedereen die je kende overleden. Maar als ik mijn familie, een paar vrienden en natuurlijk mijn hond mee zou kunnen nemen zou ik het zeker overwegen."

De actrice speelt samen met Chris Pratt in de nieuwe film Passengers. Vanwege een "overvolle en te dure" planeet aarde besluiten verschillende aardbewoners naar een nieuwe planeet te verhuizen.

Pratt ziet ook reden om een dergelijke reis te overwegen. "Uit recente cijfers blijkt dat een groot deel van de wilde dieren inmiddels niet meer bestaat. In de afgelopen tien jaar is uit mijn hoofd een derde van alle wilde dieren uitgestorven. De zee, de savanne, de amazone zijn allemaal plekken waar steeds minder soorten dieren te vinden zijn. Als het nog erger wordt zou ik willen verhuizen naar een plek waar nog wel veel wilde dieren leven."

Voor de verhuizing moeten de aardbewoners een reis van 120 jaar maken, waarbij het de bedoeling is dat alle passagiers het grootste gedeelte van de reis slapen. De personages van Pratt en Lawrence worden echter negentig jaar te vroeg wakker en moeten er achter zien te komen waarom dat is.

Personages

De personages van de twee acteurs in de film liggen ver af van wat ze eerder hebben gedaan. Lawrence was eerder te zien als vechter Katniss in The Hunger Games en huisvrouw in American Hustle, terwijl Pratt grappenmaker Andy Dwyer speelde in de serie Parks and Recreation en binnenkort voor de tweede keer in de huid van superheld Peter Quill/Star-Lord kruipt in Guardians of the Galaxy 2.

Lawrence zegt bewust te kiezen voor die afwisseling op haar cv: "Ik wil juist dat mijn rollen niet te veel met elkaar gemeen hebben. Je wil jezelf altijd uitdagen en iets nieuws doen. Iets wat mensen verrast, wat jezelf verrast. Je wil mensen kunnen laten zien dat je verschillende dingen kan. Afwisseling is heel belangrijk. Kracht is echter iets waar ik altijd naar zoek in mijn personages."

De personages van Pratt hebben volgens de 37-jarige acteur allemaal met elkaar gemeen dat ze "extreem knap zijn". "Nee grapje. Ik weet het eigenlijk niet zo. Ik denk dat in al mijn personages iets van mijzelf zit. Dat dat heel natuurlijk gaat. Ik weet niet of dat expres is. Al zou ik misschien moeten doen van wel."

Ruimtereis

Mochten de acteurs net als hun personages echt naar de ruimte verhuizen, weten ze heel goed wat ze, naast vrienden en familie, sowieso mee zouden nemen. "Pippi's (de hond van Lawrence, red.) halsband. Waardoor het lijkt alsof ze een vlinderdasje draagt", aldus Lawrence.

"Dat zou inderdaad heel nuttig zijn. Dat mensen zeggen: iedereen is dood maar jij hebt de halsband van je hond! Wat handig!!", lacht Pratt. "Ik zou een pizza pepperoni meenemen. Met alles erop."