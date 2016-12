Mischa Barton vergelijkt Dancing With The Stars met The Hunger Games

"Ik had geen idee dat het zo naar zou worden. Ik werd de hele tijd afgebekt door mijn danspartner", aldus de 30-jarige Barton in The Ringer.

De actrice deed vooral aan het programma mee om zich met de kleding te kunnen bemoeien, maar dat liep volgens Barton in de soep. "Mij werd gezegd dat ik het ontwerpgedeelte mocht doen, dat was min of meer waarom ik ja had gezegd. Maar dat gebeurde niet. Het was geen samenwerking, zoals een choreograaf bij een film."

De overeenkomst met The Hunger Games, waarin tieners een strijd op leven en dood moeten leveren ter vermaak van de kijkers, is volgens Barton dat uiteindelijk alles draait om persoonlijke voorkeuren.

"Het was een populariteitswedstrijd, dat verwarde mij enorm. Het was als The Hunger Games, verschrikkelijk. Ik was blij dat ik eruit gegooid werd."