Roy Donders en vriend geven elkaar meer ruimte

"In het verleden stond Marvin telkens in mijn winkel, terwijl dat mijn domein is", legt de Stylist van het Zuiden uit aan Shownieuws.

In de winkel ontstonden veel ruzies. "Op een gegeven moment waren we alleen maar aan het discussiëren over een paspop. Zo'n ruzie duurde dan drie weken."

"Nu heeft Marvin zijn eigen kledinglijn en vragen we af en toe elkaar om hulp. Het gaat dus nu heel goed omdat we elkaar ons eigen ding laten doen. Nu hebben we 's avonds thuis ook wat te vertellen."

Korte breuk

Donders had tot begin maart ruim 2,5 jaar lang een relatie met Ophof. Voor de breuk sprak het tweetal nog over een huwelijk, maar daar is het tot nu toe niet van gekomen. Eind april kwamen de twee weer bij elkaar.

De stylist is vooral bekend geworden door het RTL 5-programma Roy Donders: Stylist van het Zuiden. Dit programma is tegenwoordig te zien bij SBS6.