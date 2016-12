Bobbi Eden heeft een hekel aan oud en nieuw

"Ik kan daar niks aan doen", vertelt ze in gesprek met Shownieuws.

De oud-pornoster probeert het uit te leggen. "Tijdens oud en nieuw moet je wachten tot het twaalf uur is en dan moeten we ineens gaan juichen. Dat is helemaal niks. Ik wil gewoon lekker gamen en hapjes eten."

Edens echtgenoot Mark Laurenz is het eens met zijn echtgenote. "Ik moet zeggen: oud en nieuw in Los Angeles (hun woonplaats, red.) is helemaal niks aan. Je kunt het beste de televisie aanzetten, want je mist niets."

Speciaal

Voor Eden en Laurenz, die een paar maanden geleden hun eerste zoon Brandon Ray verwelkomden, was afgelopen oud en nieuw wel leuk. "Toen zijn we naar een concert gegaan. Daar is Brandon overigens verwekt. Eigenlijk is oud en nieuw nu wel speciaal", lacht Eden.